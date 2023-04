Người đàn ông phát hiện ung thư gan từ cơn đau hạ sườn phải

Bệnh nhân 64 tuổi bị đau bụng âm ỉ ở hạ sườn phải nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bác sĩ phát hiện khối u gan ác tính.

Ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh lý ác tính của gan. Ảnh: Gtracing.

Bệnh nhân là ông Đ.H.K., 64 tuổi, có tiền sử viêm gan B phát hiện cách đây 20 năm, chưa điều trị kháng virus. Cách ngày vào viện một tháng, bệnh nhân đau bụng âm ỉ hạ sườn phải, đến khám tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy hình ảnh u gan hạ phân thùy VI, kích thước 2,5x3,5 cm. Qua kết quả sinh thiết, bác sĩ chẩn đoán ông K. bị ung thư biểu mô tế bào gan.

Sau đó, ông K. được chỉ định điều trị bằng kỹ thuật xạ trị trong chọn lọc (SIRT) bằng hạt vi cầu phóng xạ gắn Y-90, kết hợp điều trị viêm gan virus B bằng thuốc Tenofovir 300 mg/ngày.

Kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy hình ảnh u gan hạ phân thùy VI, kích thước 2,5x3,5 cm. Ảnh: BVCC.

Sau điều trị, bệnh nhân không gặp biến chứng như sốt, nôn, đau bụng, viêm phổi nên được ra viện ngay ngày hôm sau. Sau đó, bệnh nhân được tái khám định kỳ.

Theo GS.TS Mai Trọng Khoa, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, ung thư biểu mô tế bào gan là bệnh lý ác tính của gan. Tại Việt Nam, theo GLOBOCAN năm 2020, đây là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc mới hàng năm cao nhất với 26.418 trường hợp.

Đặc biệt, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gần tương đương số người mắc bệnh với 25.272 ca. Nguyên nhân liên quan với viêm gan virus B, C, xơ gan do rượu, nhiễm độc tố aflatoxin...

Hiện nay, chúng ta có nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật (cắt phần gan mang u, ghép gan), phá hủy khối u tại chỗ (đốt sóng cao tần - RFA, MW, tiêm cồn), điều trị tại vùng (tắc mạch hóa dầu TACE…), điều trị toàn thân (hóa trị, thuốc điều trị đích phân tử nhỏ-TKI, liệu pháp miễn dịch). Tùy giai đoạn và tình trạng, bệnh nhân sẽ lựa chọn phương pháp thích hợp.