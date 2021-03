Người đàn ông New York bị bắt vì nuôi 7 cá mập quý hiếm trong nhà

Các nhà chức trách phát hiện 7 con cá mập cát trong một hồ bơi ở tầng hầm. Sự việc khiến dư luận lo lắng về tình trạng buôn bán các loài vật quý hiếm ở "chợ đen".

Theo văn phòng Tổng chưởng lý New York, Joshua Seguine, 41 tuổi, sống ở LaGrangeville, New York đã nhận tội mua bán bất hợp pháp số cá mập thuộc danh sách các loài vật được bảo vệ. Người này phải nộp 5.000 USD tiền phạt vào tuần vừa rồi, theo New York Times.

Năm 2017, ông Joshua Seguine bị bắt ở bang Georgia vì tội lái xe không giấy tờ trong khi đang chở theo 5 con cá mập nhỏ ở đằng sau xe. Ông Seguine khai nhận rằng ông đang trên đường đến New York để bán chúng.

Sau khi được thông báo về sự việc của ông Seguine, Sở Bảo tồn Môi trường New York đã vào cuộc điều tra và phát hiện người đàn ông này đang điều hành một doanh nghiệp có tên Aquatic Apex Life L.L.C., thường rao bán cá mập trên web.

Khi tìm kiếm trong nhà của ông Seguine, các nhà chức trách đã phát hiện 7 con cá mập cát ở trong hồ dưới tầng hầm và thu được xác của 2 con cá mập khác cùng phần hàm của một con cá răng cưa nhỏ. Cá răng cưa cũng thuộc diện cần được bảo vệ theo Đạo luật về các loài động vật nguy cấp.

Những con cá mập bị ông Seguine nhốt dưới tầng hầm. Ảnh: AP.

Vụ việc này khiến dư luận bắt đầu chú ý hơn đến thị trường ngầm mua bán các loại cá quý hiếm. Khách hàng là những nghệ sĩ tên tuổi, những vận động viên nổi tiếng và họ mua chúng chỉ với mục đích làm thú cưng.

Sở hữu cá mập là hợp pháp và trong hầu hết trường hợp, chúng là biểu tượng của danh tiếng và quyền lực. Tuy nhiên, sở hữu loài vật trong danh sách được bảo vệ hoàn toàn bị cấm.

Ông Ken Moran, sáng lập viên của một doanh nghiệp có trụ sở tại bang South Carolina với tên gọi Shark Supply, cho biết những người bán cá mập tư nhân thường vi phạm luật. Họ sẵn sàng bán cá mập cho những khách hàng mà không thể đảm bảo một ngôi nhà an toàn cho chúng.

“Tôi từ chối bán cho các khách hàng nếu như họ không có một bể cá có kích thước phù hợp và hệ thống lọc tiêu chuẩn đối với lũ cá mập. Tôi chỉ bán cho những ai có thể thực sự nuôi tốt chúng. Chúng sẽ chết nếu không được chăm sóc đúng cách”, ông Moran cho biết thêm.

Văn phòng Tổng chưởng lý bang cho biết các nhà sinh vật học thuộc các khu thủy cung Long Island và New York đã di chuyển những con cá mập cát đến khu thủy cung trên đảo Coney.