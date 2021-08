Người đàn ông không mang khẩu trang, ném ghế vào công an

Khi lực lượng chức năng nhắc nhở mang khẩu trang, ông H. không chấp hành, dùng ghế ném vào cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngày 16/8, trong lúc tuần tra, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, phát hiện N.V.H. (49 tuổi) không mang khẩu trang, ngồi trước nhà số 840 Ngô Quyền.

Ông H. chống đối lực lượng chức năng khi được nhắc nhở mang khẩu trang. Ảnh cắt từ clip.

Tổ tuần tra nhắc nhở H. đeo khẩu trang nhưng H. không chấp hành và lớn tiếng, ném ghế vào lực lượng công an. Các chiến sĩ sau đó khống chế và đưa người đàn ông về trụ sở Công an phường An Hải Bắc.

Qua điều tra ban đầu, H. có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Từ 8h ngày 16/8, UBND TP Đà Nẵng quyết định dừng tất cả hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà 7 ngày.

Động thái trên được thực hiện sau khi tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng ngày càng phức tạp, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng hàng ngày.

Từ ngày 10/7 đến ngày 16/8, Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.600 ca dương tính với nCoV.