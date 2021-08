Người đàn ông giả thượng tá quân đội, lừa tiền tỷ

Bị can 53 tuổi bị xác định lừa "chạy" biên chế vào ngành công an và hứa giúp doanh nghiệp trúng thầu, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 17/8, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Tâm (53 tuổi, trú quận Ba Đình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, ông Tâm làm nghề tự do nhưng giữa năm 2017, bị can gặp ông N.T.V. (giám đốc công ty xây dựng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và tự giới thiệu là sĩ quan quân đội, có khả năng giúp người thân ông V. xin biên chế vào ngành công an.

Tin lời kẻ lừa đảo, ông V. đã đề nghị Tâm giúp một người quen xin việc vào ngành công an. Sau khi nhận 700 triệu đồng của nạn nhân, bị can 53 tuổi chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân.

Cuối năm 2017, ông V. nhờ bị can Tâm giúp một người thân khác vào công tác trong ngành công an. Ông Tâm đề nghị phía nạn nhân chi 700 triệu đồng. Sau khi nhận trước 400 triệu đồng, bị can không thực hiện cam kết và tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Ngoài các hành vi trên, VKS còn cho rằng đầu năm 2018, giám đốc công ty xây dựng đã đưa 20.000 USD và 340 triệu đồng để nhờ Tâm giúp công ty của ông V. trúng thầu một số công trình ở các tỉnh Hà Giang và Phú Thọ. Giống những lần trước đó, bị can đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.