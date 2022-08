Người đàn ông cướp tiệm vàng rồi đến nhà Trưởng Công an huyện đầu thú

Sau khi dùng cuốc đập bể tủ kính, Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, ở Quảng Nam) lấy đi 3 khay vàng rồi lên xe máy bỏ trốn. Nghi phạm sau đó đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú.

Chiều 13/8, trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm dùng dao, cuốc cướp tiệm vàng Kim Nhung xảy ra trưa cùng ngày tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: A.B.

Tướng Dũng cho hay nghi phạm tên Nguyễn Văn Tú (32 tuổi, người địa phương).

"Sau khi cướp tiệm vàng, người này đã đến nhà Trưởng Công an huyện Nam Giang đầu thú. Hiện nay công an tạm giữ để làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, Tú khai do mâu thuẫn với chủ tiệm vàng nên gây án", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Khoảng 11h ngày 13/8, Nguyễn Văn Tú điều khiển xe máy 92S1 đến tiệm vàng Kim Nhung tại thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ. Tại đây, Tú xông vào tiệm vàng, dùng dao uy hiếp chủ tiệm rồi lấy cuốc đập bể tủ kính, cướp 3 khay vàng. Sau khi gây án, Tú lên xe máy bỏ trốn theo hướng Nam Giang - Đại Lộc.

Qua hình ảnh camera, nghi phạm mặc áo khoác đen, quần jean, mang theo ba lô.