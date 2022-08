Người đàn ông chuyên sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả

Từ tháng 3, Vương Mạnh Giác (46 tuổi) đã thuê nhà ở An Giang, sau đó tổ chức sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Mạnh Giác (46 tuổi, ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Theo cảnh sát, Giác có 2 tiền án về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật và Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Giác bị bắt tạm giam để điều tra. Ảnh: Ảnh: Tiến Tầm.

Từ cuối tháng 3, Giác bắt đầu sản xuất thuốc BVTV giả các nhãn hàng của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, sau đó đem bán cho nhiều người ở Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và Tây Ninh.

Trưa 23/7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các đội nghiệp vụ kiểm tra căn nhà số 30/37 thuộc tổ 35, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, do Giác thuê.

Cảnh sát kiểm đếm tang vật. Ảnh: Tiền Tầm.

Tại đây, cảnh sát phát hiện bắt quả tang Giác đang đưa lên ôtô 2 thùng xốp bên trong có chứa 120 chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu Filia 525SE và Amistar Top 325SC để đi giao cho khách.

Cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giác, thu giữ ôtô, 3 điện thoại di động, 259 chai thuốc bảo vệ thực vật giả nhiều nhãn hiệu của Công ty TNHH Syngenta Việt Nam, 1.790 tem nhãn, hơn 1.000 vỏ, nắp chai cùng nhiều máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.