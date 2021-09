Người đàn ông bịa chuyện công an ăn chặn tiền của dân

Sau khi đăng tải thông tin sai lệch, xúc phạm lực lượng công an, người đàn ông ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã đính chính, cam kết không tái phạm.

Ngày 18/9, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lập hồ sơ xử lý ông V.Q.T. (46 tuổi, ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Theo cơ quan chức năng, chiều tối 16/9, tổ công tác Công an xã Tân Hải dừng xe do ông V.V.P. (31 tuổi, người địa phương) điều khiển để kiểm tra việc ra đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Ông P. không trình bày được lý do chính đáng. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình ông P. khó khăn, tổ công tác chỉ nhắc nhở, yêu cầu người đàn ông quay về nhà.

Sau khi được nghe về sự việc, ông T. đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội với nội dung Công an xã Tân Hải ăn chặn 400.000 đồng của ông P. Ngoài ra, ông T. còn có những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, người đàn ông này cho biết do bức xúc sau khi nghe câu chuyện của ông P. nên đăng tải thông tin sai lệch, xúc phạm công an. Ông T. đã xin gỡ nội dung sai sự thật, đính chính và cam kết không tái phạm.