Người đàn ông bị vùi trong căn nhà sập

Trong đêm, nhà dân ở xã Hải Lệ, Quảng Trị, bất ngờ bị sập do sạt lở bờ sông khiến một người đàn ông bị vùi lấp, tử vong.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: PCCC tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 23h ngày 16/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo từ Công an xã Hải Lệ về việc trên địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, xảy ra một vụ sập nhà dân do sạt lỡ đất khiến một người mất tích.

Tại hiện trường, ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn, 2 nhà khác bị ảnh hưởng và có khả năng sụt lún.

Với nỗ lực cứu nạn cứu hộ suốt đêm, đến 6h ngày 17/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được nạn nhân Võ Lợi (45 tuổi).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: PCCC tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương.

Nguyên nhân của vụ sạt lở là mưa lớn kéo dài trong những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 5, vị trí sạt lở ngay cạnh bờ sông Thạch Hãn.