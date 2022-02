Người đàn ông bị hôn mê vì uống phải rượu giả

Nam bệnh nhân đã được giải độc và cấp cứu theo phác đồ nhưng đến viện muộn nên tiên lượng rất dè dặt.

Ngày 21/1, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngày 16/2, đơn vị này tiếp nhận bệnh nhân nam (43 tuổi) được chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol từ tuyến dưới chuyển lên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt. Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao (182,51mg/dL), nhiễm toan chuyển hóa nặng.

Kết quả chụp CT cho thấy người đàn ông này hiện có tổn thương não, đã được giải độc và cấp cứu theo phác đồ nhưng đến viện muộn nên tiên lượng rất dè dặt.

Theo lời kể của người nhà, 2 ngày trước, bệnh nhân có uống rượu cùng họ hàng. Rượu được mua ở một cửa hàng tạp hóa, không có nhãn mác, nguồn gốc. Sau uống một ngày, nam bệnh nhân xuất hiện đau đầu, nhìn mờ, mất ý thức (nói nhảm, gọi hỏi không thưa). Người bệnh được đưa vào bệnh viện tuyến huyện điều trị, sau đó chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai

Theo BS Nguyên, đây là trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp methanol do uống phải loại rượu giả. Mẫu rượu bệnh nhân uống được người nhà mang đến có kết quả xét nghiệm hàm lượng methanol là 16,65%. Trong khi đó, hàm lượng ethanol chỉ có 10,25%.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc. Ảnh: BVCC.

"Một người cùng uống với bệnh nhân trên cũng có biểu hiện ngộ độc, đang điều trị tại cơ sở y tế này. Một số trường hợp cùng uống rượu với bệnh nhân, chúng tôi đang vận động đến bệnh viện để kiểm tra", bác sĩ Nguyên cho hay.

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc, thời điểm trước và sau Tết, tình trạng ngộ độc cồn công nghiệp methanol có chiều hướng gia tăng. Riêng trong tháng 11,12/2021, đơn vị này đã tiếp nhận vài chục ca ngộ độc methanol. Phần lớn ca bệnh đều nặng và nhiều trường hợp đã tử vong.

Theo BS Nguyên, số lượng bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol tăng lên có thể do chủ yếu 2 nguồn. Thứ nhất là tập trung vào các loại rượu trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đó là rượu giả, được pha trộn cồn công nghiệp methanol. Nguyên nhân còn lại là có một số bệnh nhân uống cồn y tế do nghĩ là an toàn. Tuy nhiên những loại cồn y tế này lại không đảm bảo, cũng được sản xuất, đóng chai từ cồn công nghiệp methanol.

"Đây là vấn đề quản lý hóa chất, quản lý cồn công nghiệp methanol. Do công tác quản lý của chúng ta chưa chặt chẽ, các hóa chất này tuồn vào tay kẻ xấu, để đóng chai, đóng lọ thành các loại rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc để người dân uống phải. Hơn thế, cồn công nghiệp methanol còn được đóng vào chai làm cồn sát trùng y tế, người dân nghĩ cồn dùng trong y tế là an toàn nên uống được", BS Nguyên nói.

Ở các nước phát triển, vấn đề quản lý cồn công nghiệp methanol rất rõ ràng, chặt chẽ. Tất cả sản phẩm này người dân không thể tiếp cận được. Họ đóng chai lọ có chất chỉ thị màu và hướng dẫn sử dụng rõ ràng.