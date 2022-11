Người đàn ông bị đâm tử vong khi đang nhậu

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, người đàn ông 50 tuổi bị đối phương dùng hung khí đâm tử vong.

Khuya 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng. Ảnh: Thuận Lâm.

Tối cùng ngày, khoảng 7-8 người đàn ông tổ chức ăn nhậu tại căn nhà ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Trong lúc nhậu, nhóm này xảy ra mâu thuẫn. Một người đàn ông đã cầm hung khí đâm ông T. (50 tuổi) tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.