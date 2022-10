Người đàn ông bị cả giới tiền số săn lùng

Các nhà đầu tư trên khắp thế giới đang tự mình truy tìm tung tích của Do Kwon sau "thảm họa" tiền số Terra/LUNA.

Các nhà đầu tư đã khởi kiện tập thể chống lại Do Kwon tại Singapore. Ảnh: Bloomberg.

Niềm tin của Kang Hyung-suk vào tiền mã hóa đã tan vỡ sau cú sập 40 tỷ USD của LUNA – đồng tiền số do Do Kwon sáng lập. Từng làm việc cho Terraform Labs, anh cho biết mình đang truy tìm Do Kwon nhằm “lấy lại những gì đã mất”.

Kang cho biết sẽ bay đến Dubai, một trong những thành phố công nhận tiền mã hóa bởi anh tin rằng đây là nơi Do Kwon đang ẩn náu. “Việc tìm thấy Kwon có thể dễ dàng hơn tôi nghĩ”, Kang nói.

Săn lùng Do Kwon

Kang Hyung-suk vừa tham gia UST Restitution Group, một hiệp hội khoảng 4.400 nhà đầu tư tiền mã hóa đang cố gắng truy tìm Do Kwon. Nhà sáng lập LUNA cũng đang bị truy nã ở Hàn Quốc vì các cáo buộc gian lận tài chính.

“Tôi muốn tuyển những người khác tham gia tìm kiếm. Tôi nghĩ có khoảng 50% cơ hội tìm được anh ta ở Dubai”, Kang nói với Financial Times.

Cuộc săn lùng quốc tế đối với Kwon đang ngày càng căng thẳng khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ cố gắng phục hồi sau những tổn thất nghiêm trọng do sự sụp đổ của đồng Terra/USD và LUNA vào tháng 5.

Các nhà đầu tư đã khởi kiện Kwon ở Singapore và Mỹ. Trong khi đó, Interpol đã đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với nhà sáng lập Terraform Labs. Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo thu hồi hộ chiếu của Kwon nếu ông không trở về.

Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs đã bị đưa vào danh sách truy nã đỏ của Interpol. Ảnh: Bloomberg.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh podcast Unchained, Do Kwon tuyên bố rằng các cáo buộc chống lại mình là không "hợp pháp" và "mang động cơ chính trị", đồng thời khẳng định đang tuân thủ yêu cầu tài liệu của các công tố viên Hàn Quốc.

Nhà đồng sáng lập Terraform Labs phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhưng lại từ chối tiết lộ nơi ở của mình với lý do lo ngại về an ninh. Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, Do Kwon được phát hiện lần cuối ở Singapore hồi tháng 4.

Theo Kang, các thành viên URG tìm kiếm manh mối về nơi ở của Kwon và công ty của anh thông qua nền tảng Discord. Họ cho rằng Kwon có thể đang trốn tại Dubai, Nga, Azerbaijan, Seychelles hoặc Mauritius.

Nhóm cho rằng Kwon rất có thể đang ở Dubai bởi đây là một thành phố hợp pháp hóa tiền mã hóa với nhiều du khách quốc tế.

Nhà đầu tư hóa “thám tử”

Các thành viên của URG đến từ khắp nơi trên thế giới. Antithesis, một thành viên hàng đầu của nhóm tại Mỹ khẳng định mình có rất nhiều nguồn tin thân cận với Do Kwon.

Anh tuyên bố rằng nhóm đang tiếp tục theo dõi Kwon. “Tôi sẽ không đi sâu vào các chi tiết cụ thể vì nó sẽ đánh động đến Kwon. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi sắp đạt được kết quả ban đầu”, Antithesis nói với Financial Times.

Anh cũng cho biết mình đã mất một khoản tiền tiết kiệm trị giá vài trăm nghìn USD khi đầu tư vào TerraUSD.

“Toàn bộ thời gian biểu cho các kế hoạch của cuộc đời tôi đã bị hoãn và lùi lại nhiều năm”, Antithesis chia sẻ.

Rất nhiều nhà đầu tư đã tự mình truy tìm tung tích của Do Kwon. Ảnh: Getty.

Một thành viên khác của URG với biệt danh HKTrader chia sẻ đã tiêu hết tiền tiết kiệm mua nhà của mình vào TerraUSD. Anh cũng tổ chức một vụ kiện tập thể ở Singapore và phát hiện ra tung tích của Kwon ở nước này bằng cách thuê thám tử tư.

“Chúng tôi đã tìm ra được tung tích của Kwon tại Singapore. Tuy vậy, nhóm của tôi đã mất dấu Kwon sau khi anh ta rời thành phố”, HKTrader chia sẻ.

Anh cũng cho rằng ngay cả khi Kwon bị bắt và được đưa về Hàn Quốc, các chuyên gia cho rằng sẽ không dễ dàng để kết tội Kwon gian lận tài chính hoặc vi phạm các quy tắc thị trường bởi không rõ liệu tiền mã hóa có tuân theo luật chứng khoán hay không.

“Tôi nghĩ hành động pháp lý chống lại Kwon có thể sẽ không hiệu quả bởi thiếu cơ sở pháp lý đối với nhà đầu tư tiền mã hóa. Hơn nữa, điều này sẽ càng kéo giá trị thị trường xuống và làm tổn hại các nhà đầu tư nhiều hơn”, Choi Hwa-in, một chuyên gia tiền mã hóa tại Seoul, cho biết.

Mới đây, một tòa án tại Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu phát lệnh bắt giữ đối với trợ lý thân cận của Kwon, người đứng đầu hoạt động kinh doanh của Terraform Labs. Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các nhà chức trách.

“Những thông tin gần đây tái khẳng định rằng Terraform Labs và các bên liên quan vẫn đang tuân theo quy định pháp lý và chính trị của Hàn Quốc. Sự thật đang đứng về phía chúng tôi, và chúng tôi mong muốn sự thật được đưa ra ánh sáng trong những tháng tới”, Terraform Labs khẳng định.