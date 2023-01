Người đàn ông bị bắt sau 34 năm bỏ trốn

Bị can 63 tuổi bị cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ cùng quê rồi dùng dao đe dọa, cướp của nạn nhân 12.000 đồng trong vụ án xảy ra năm 1988.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan chức năng vừa bắt giữ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1960, trú huyện Quảng Xương) sau 34 năm người này bị truy nã về 2 tội danh.

Bị can Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CA Thanh Hóa.

Theo cáo buộc, chiều 29/8/1988, ông Nam đã có hành vi khống chế rồi hãm hiếp chị N.T.M. (người địa phương) tại khu vực xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.

Sau khi gây án, ông Nam dùng dao đe dọa nạn nhân, lấy đi 12.000 đồng và bỏ trốn vào khu vực phía Nam.

Xác định đủ hành vi của hung thủ, Công an Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã bị can này về các tội Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Cảnh sát xác định trong quá trình lẩn trốn, tên cướp sử dụng giấy tờ tùy thân của người quen và đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng để đăng ký nhập khẩu tại phường Thống Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ông ta còn cắt đứt mọi liên lạc với người thân và không trở về quê.

Cuối tháng 12/2022, Công an TP phối hợp xác minh, làm rõ và bắt giữ bị can Nguyễn Văn Nam khi bị can lẩn trốn tại TP Vũng Tàu. Sau khi hoàn tất thủ tục, nhà chức trách di lý tên cướp về Thanh Hóa để chờ ngày quy án.