Người dân Mỹ thức giấc với những trang nhất tràn ngập ông Trump

Nhiều trang nhất của báo Mỹ ngày 4/4 dành trọn cho sự kiện lịch sử về cựu tổng thống đầu tiên bị truy tố, trong khi thông tin này cũng tràn ngập trên các hãng truyền thông khác.

Người dân Mỹ cũng như tất cả kênh tin tức lớn đang sục sôi trước giờ ông Trump Ảnh: Reuters.

New York Post mô tả sự kiện này là "Ngày của Don".

Tờ New York Times và Washington Post tập trung vào các mối lo ngại về an ninh trong thành phố, trong đó trích dẫn lời kêu gọi người biểu tình hành xử đúng mực của thị trưởng New York Eric Adams.

Sự xuất hiện của ông Trump tại New York được New York's Daily News mô tả là "cuộc trình diện lịch sử", trong khi USA Today đưa tin rằng vụ truy tố “đảo ngược” diễn biến cuộc đua tổng thống năm 2024.

“Ông Trump chuẩn bị trình diện và đối mặt với cáo buộc hình sự”, CNN dùng tiêu đề này cho bài viết ở vị trí nổi bật nhất trên trang ngày 4/4.

Phóng viên về Công lý và Tội phạm của CNN, ông Shimon Prokupecz đưa tin Hogan Place, nơi đặt Văn phòng Biện lý quận Manhattan, đang “đóng cửa hoàn toàn". Ông nói trên chương trình buổi sáng của CNN rằng các nhân viên tòa án đang xử lý an ninh bên ngoài tòa nhà, điều mà ông cho là bất thường.

CBS ra tiêu đề “Ông Trump trình diện và hầu tòa để đối mặt với cáo buộc ở New York”.

Phóng viên Chính trị của CBS, ông Robert Costa nghĩ rằng sẽ mất một thời gian dài để đi đến quyết định cuối cùng về vụ xét xử ông Trump. "Sẽ có rất nhiều sự đụng độ", ông nói.

Khi được hỏi về mức độ ủng hộ vị cựu tổng thống của các đảng viên Cộng hòa, ông nói rằng các thành viên cốt cán của đảng "không có nhiều tình cảm dành cho cựu Tổng thống Trump". Tuy nhiên, ông Trump nhận được ủng hộ nhất định từ người dân.

ABC ra tiêu đề “‘Tôi không biết phải kỳ vọng sẽ nhìn thấy gì’, luật sư của ông Trump nói”.

"Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Tôi đã tham gia hàng triệu vụ buộc tội trong tòa án đó với những người nổi tiếng. Nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác. Sở Mật vụ cũng tham gia. Tôi nghĩ rằng họ đóng cửa tòa án đến buổi chiều. Tôi không biết phải kỳ vọng sẽ nhìn thấy gì”, luật sư của ông Trump, Joe Tacopina, nói với ABC This Week.

Fox ra tiêu đề “Ông Trump bị buộc tội với 34 trọng tội”.

Những người dẫn chương trình của Fox and Friends đã thảo luận về một báo cáo trên Yahoo News, trong đó nói rằng ông Trump có thể phải đối mặt với 34 trọng tội.

“Chúng tôi vẫn chưa biết những tội trạng này là gì”, người dẫn chương trình Steve Doocy nói.

Ông Trump vào bên trong Tháp Trump sau khi tới New York. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, mô tả diễn biến được cho là xảy ra ở Trump Tower trước khi ông Trump tới trình diện trước tòa, BBC mở đầu: "Bình minh đang ló dạng ở thành phố New York và ông Donald Trump - một người nổi tiếng dậy sớm - đang ở trong tòa tháp mang tên ông tại Đại lộ số 5".

"Ông Trump có thể đã thức dậy rất lâu trước khi Mặt Trời mọc. Thời còn ở Nhà Trắng, ông được biết đến là có một lịch trình sinh hoạt hơi khác thường đối với một tổng thống đương nhiệm. Theo tờ New York Times, ông giữ thói quen dậy trước 6h như thường làm ở tháp Trump. Ông bắt đầu ngày mới việc xem tin tức truyền hình cáp và trang nhất của các tờ báo".

Ông Trump cũng tuyên bố chỉ ngủ "khoảng 4 tiếng mỗi đêm", theo cuốn sách Think Like a Billionaire xuất bản năm 2004 của ông.

Ông Trump sẽ ở trong căn hộ 3 tầng của mình trong vài giờ nữa. Đến khoảng giữa chiều, ông sẽ đi con đường dài khoảng 6,5 km để đến trình diện tại khu phức hợp tòa án Hạ Manhattan, BBC mô tả.

Khoảnh khắc đoàn xe đưa ông Trump tới New York trước ngày trình diện Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay LaGuardia trên chiếc máy bay Boeing 757 vào chiều 3/4, sẵn sàng trình diện trước tòa án Manhattan ngày hôm sau.