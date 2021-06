Người dân Moscow đổ đi tắm sông trong đợt nóng nhất 120 năm qua

Theo The Guardian, Moscow đang trải qua tuần nóng đỉnh điểm trong tháng 6. Lần cuối người dân nơi này phải chịu đựng đợt nóng tương tự đã từ năm 1901 (34,7 độ C). Trong ảnh, người phụ nữ tháo khẩu trang khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 37 độ C.