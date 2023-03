Người dân khu tái định cư sân bay Long Thành thất nghiệp thời gian dài

Người dân sau khi di dời đến khu tái định cư sân bay Long Thành vẫn trong tình trạng thất nghiệp, chưa nhận được hỗ trợ chuyển đổi nghề hay chính sách miễn giảm học phí cho con em.

Người dân bán nước, gạo trước căn nhà tái định cư thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Giám.

Sớm thực thi chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí cho học sinh, xây chợ, trung tâm văn hóa... là những kiến nghị của người dân trong vùng quy hoạch di dời của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được gửi đến Bộ GTVT tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Bên cạnh đó, người dân tại khu vực tái định cư cũng phản ánh hiện nay vẫn chưa thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, kinh doanh cho các hộ dân khi di dời.

Nhiều người nghề nghiệp không ổn định, thậm chí thất nghiệp. Một số trường hợp cho biết đã đăng ký nhưng vẫn chưa được học nghề.

Các hộ dân cũng kiến nghị khẩn trương cấp số nhà trong tái định cư vì hiện nay rất khó tìm và xác định địa chỉ nhà; đồng thời cần có hướng dẫn và lập thủ tục chuyển hộ khẩu các hộ dân đang xây dựng nhà và sinh sống tại khu tái định cư về địa bàn xã Lộc An để thuận tiện trong công tác quản lý tại địa phương.

Khu tái định cư cho 4.300 hộ dân di dời để xây sân bay Long Thành tại xã Lộc An. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phản hồi phản ánh, Bộ GTVT cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai cùng các bộ, ngành liên quan để đóng góp ý kiến, cập nhật, trả lời cử tri.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã xét duyệt tái định cư cho hơn 4.020 hộ, trong số đó có hơn 3.900 đã phê duyệt, 709 hộ không đủ điều kiện.

Địa phương cũng tiếp nhận hơn 1.7000 đơn thư, với 15 đơn khiếu nại, một đơn tố cáo, còn lại là đơn kiến nghị. Đến nay, UBND huyện Long Thành đã giải quyết hơn 80% số đơn (tương đương 1.448 đơn).

Liên quan tình hình triển khai các công trình xã hội khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An và xã Bình Sơn, UBND Đồng Nai cho biết trong dự án thành phần 2 có 11 công trình. Trong đó có 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, một chợ, trung tâm văn hóa, một trụ sở UBND xã. Đến nay, có trường mầm non 3 và trụ sở UBND xã đã hoàn thành.

Toàn xã Suối Trầu có 1.385 ha nằm trong quy hoạch dự án sân bay Long Thành, ven đường tỉnh 770. Hàng nghìn người dân trong xã và một số địa bàn dân cư khác bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay được bố trí nơi ở mới tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thuộc huyện Long Thành. Khu tái định cư này có diện tích hơn 280 ha, là nơi ở của khoảng 4.300 hộ dân.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng , tương đương 4,664 tỷ USD với mục tiêu xây dựng một cảng hàng không quốc tế cấp 4F tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án giai đoạn 1 gồm một đường cất/hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm; 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Thời gian thực hiện dự án từ 2020-2025. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu gồm nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, ga hàng hóa số 1, nhà để xe, 2 tuyến đường kết nối… do ACV làm chủ đầu tư.