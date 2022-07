Người dân Bình Dương gửi hơn 51.000 tin báo đến công an trong 2 tháng

Sau 2 tháng hoạt động, trang Zalo “Công an thị xã Bến Cát” (Bình Dương) thu hút hơn 116.000 lượt xem, hơn 51.000 lượt hỏi đáp về thủ tục hành chính và báo tin tố giác tội phạm.

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, trang Zalo “Công an thị xã Bến Cát” (Bình Dương) nhận được đánh giá tích cực của người dân, qua đó thúc đẩy hiệu quả hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, cũng như kịp thời hướng dẫn, giải đáp các thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho người dân.

Người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Gần đây, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, lực lượng công an xử lý một số vụ án nghiêm trọng, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Điển hình là vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề tại Công ty TNHH ACE Word, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ số tiền trên 16 triệu đồng; hay vụ điều tra người quản lý cơ sở massage One Top thuộc phường Thới Hòa vì bắt ép 4 nữ nhân viên ký giấy nợ…

Điểm đáng chú ý là việc triệt phá thành công những vụ án này không chỉ nhờ nỗ lực của cơ quan chức năng mà còn có góp sức từ người dân địa phương. Họ quan sát, tìm hiểu và cung cấp thông tin cho công an qua trang Zalo “Công an thị xã Bến Cát”.

Tài khoản Zalo “Công an thị xã Bến Cát” được nhiều người dân tin cậy, báo tin khi cần.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành (Trưởng công an thị xã Bến Cát) cho biết: “Qua thư kêu gọi, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú được đăng tải trên Zalo thị xã, 3 đối tượng truy nã đã đầu thú trong chưa đầy một tháng”.

Để có được sự tin tưởng, theo dõi và chủ động góp sức giữ gìn an ninh trật tự từ người dân, tháng 4, công an thị xã Bến Cát lập tài khoản Zalo OA “Công an thị xã Bến Cát”.

Trang ra đời đáp ứng nhu cầu 2 chiều, vừa để công an hỗ trợ người dân theo dõi an ninh, trật tự tại địa phương, vừa là nơi tiếp nhận ý kiến đóng góp các vấn đề liên quan.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng nhờ Zalo OA “Công an thị xã Bến Cát”.

Cũng theo Thượng tá Thành, công an thị xã đang triển khai nhiều hoạt động truyền thông giúp trang Zalo OA của đơn vị tiếp cận nhiều người dân hơn, như tuyên truyền tại địa bàn, doanh nghiệp, trường học; dán mã QR tại điểm tiếp dân, trụ sở đơn vị công an các địa phương, đồn công an, khu công nghiệp.

“Chúng tôi cũng tận dụng các nhóm Zalo hiện có của công an thị xã, phường, khu phố để thông tin giới thiệu về Zalo ‘Công an thị xã Bến Cát’ đến từng người dân”, Thượng tá Thành nói thêm.

Làm thủ tục hành chính nhanh chóng và hiệu quả

Dù triển khai chưa lâu, đa số người dân tại thị xã Bến Cát cho biết họ đã quen sử dụng Zalo OA hàng ngày. Từ khi ra mắt trang Zalo này, người dân cập nhật nhanh chóng thông tin về thủ tục hành chính, CCCD, báo tin qua điện thoại mà không mất thời gian ra cơ quan hành chính.

Chị Nguyễn Kim Quyên (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) thường xuyên đọc tin tức và thực hiện thủ tục hành chính qua kênh Zalo “Công an thị xã Bến Cát”. Theo chị, trang có thiết lập đơn giản, dễ sử dụng với nhiều tính năng, cung cấp thông tin đa dạng, cập nhật liên tục. Đội ngũ admin cũng tương tác tích cực, hỗ trợ kịp thời cho người dân khi cần.

“Mục ‘Căn cước công dân’ trong thanh menu nhanh giúp tôi tìm hiểu hồ sơ, thủ tục, thời gian địa điểm cấp CCCD dễ dàng. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện thủ tục cấp thẻ, tôi có thể theo dõi tiến độ thực hiện và ngày nhận”, chị Quyên nói.

Người dân không cần đợi tại trụ sở công an khi làm thủ tục hành chính, CCCD.

Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước cùng nhiều bộ ngành ứng dụng Zalo vào công tác chuyển đổi số. Trong đó, tỉnh Bình Dương ứng dụng Zalo ở phạm vi địa phương, cụ thể là công an thị xã Bến Cát.

Việc dùng Zalo được đánh giá cao, giúp lực lượng công an gần gũi hơn, thúc đẩy hiệu quả hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự trong xã hội và kịp thời hướng dẫn, giải đáp thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân quét mã QR của Zalo.

Dù mới đi vào hoạt động hơn 2 tháng, ban biên tập Zalo công an thị xã Bến Cát đã tổng hợp lượng thông tin dày dặn, xây dựng, kiểm duyệt và đăng bài đảm bảo tính thời sự, khách quan.

Sắp tới, công an thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm giữ vững, phát huy kết quả đạt được cũng như đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, công an thị xã sẽ tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, học tập các đơn vị trong và ngoài lực lượng để giúp trang Zalo “Công an thị xã Bến Cát” ngày càng hiệu quả hơn.