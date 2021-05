Người Đà Nẵng ứng phó với đại dịch Covid-19 thế nào?

Đây là lần thứ 2 dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng nên người dân nơi đây bình tĩnh, chủ động khai báo y tế, đi xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định.

Ngày 6/5, Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa thêm 2 địa điểm mới gồm đường Đống Đa (ở quận Hải Châu) và chung cư 12T3 (ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Một ngày trước, nhà chức trách cũng đóng cửa chợ Phước Mỹ và chợ Cẩm Lệ vì người mắc Covid-19 từng đến đây mua sắm.

Theo ghi nhận của Zing, người dân Đà Nẵng tỏ ra bình tĩnh khi lực lượng chức năng đến hiện trường căng dây, dựng rào chắn, phun hóa chất khử trùng. "Tâm lý chung là có lo lắng nhưng không hoang mang", anh Nguyễn Phong (trú đường Đống Đa, quận Hải Châu) chia sẻ.

Bình tĩnh ứng phó

Anh Phong cho hay từ hôm 4/5, khi ngành y tế công bố nam thanh niên 28 tuổi (quê TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) dương tính Covid-19, mọi người trong gia đình đã chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày tuyến đường Đống Đa bị phong tỏa để phòng, chống dịch.

"Đọc báo tôi biết được thanh niên này từng đến bar New Phương Đông nên dự báo sẽ có ngày này. Chúng tôi cũng đã có hơn một năm ứng phó dịch Covid-19 nên cũng không còn sợ nữa. Mọi người đều chủ động trong việc rửa tay sát khuẩn, thường xuyên mang khẩu trang để phòng dịch", anh Phong nói.

Cũng giống như anh Phong, ngày 6/5 hàng trăm người trú ở đường Đống Đa đã chủ động đến cơ sở y tế khai báo lịch trình di chuyển trong những ngày gần đây. Khi được ngành y tế yêu cầu, họ đã đi làm xét nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Lan (67 tuổi, trú đường Đống Đa) nói 5 thành viên trong gia đình đã đi xét nghiệm Covid-19. "Mọi người trong gia đình chưa bao giờ đến bar nhưng khi ngành y tế yêu cầu thì chúng tôi đi xét nghiệm cho yên tâm", bà Lan nói.

Người dân Đà Nẵng chủ động đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết sau khi có người trú ở địa phương mắc Covid-19, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng phong tỏa khu chung cư 12T3.

Những người không làm nhiệm vụ sẽ không được vào chung cư này. Cư dân cũng bị hạn chế ra ngoài cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, Trung tâm y tế quận Sơn Trà đã cử người đến phun hóa chất khử khuẩn khu vực này. Cơ quan y tế cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm Covid-19 cho hơn 500 công dân sinh sống tại chung cư.

"Người dân đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch", ông Hải thông tin.

Truy vết thần tốc

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sau khi địa phương ghi nhận có ca mắc Covid-19, Thành ủy, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, bàn giải pháp ứng phó với dịch bệnh.

Bộ đội phun hóa chất, khử khuẩn ở những nơi bị phong tỏa. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo đó, TP Đà Nẵng đã kích hoạt ngay mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm chống dịch hiệu quả, không để tình hình trở nên phức tạp, ảnh hưởng đến thành quả phát triển kinh tế - xã hội cũng như nỗ lực phòng, chống dịch bệnh lâu nay của địa phương.

Theo người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục rà soát, truy tìm những người tiếp xúc với các trường hợp mắc Covid-19.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC) được giao nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm y tế các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, nhất là những khu vực có ca mắc Covid-19.

"Khi có kết quả xét nghiệm phải lập tức thông tin cho người dân biết và chủ động phối hợp thực hiện sớm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định", ông Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch Đà Nẵng cho biết thêm trong những ngày tới, Sở Y tế sẽ ưu tiên xét nghiệm cho những người thường uyên làm việc ở vũ trường, karaoke, spa, massage, bar, pub. "Những trường hợp này thường có nguy cơ lây nhiễm cao nên cần được ưu tiên xét nghiệm trước", Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho hay.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết bước đầu ngành chức năng đã khoanh vùng được một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Đó là bar New Phương Đông (ở đường Đống Đa), khách sạn Phú An (ở đường 2 Tháng 9, quận hải Châu), chung cư 12T3 (ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), chợ Phước Mỹ và Cẩm Lệ.

"Tất cả tiểu thương, người dân ở những khu vực trên đã được lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm lần thứ nhất thì có một trường hợp dương tích với Covid-19, những người còn lại âm tính", ông Hồng thông tin.

Ngày 4/5, Bộ Y tế công bố thông tin nam thanh niên 28 tuổi (quê Hội An, Quảng Nam) mắc Covid-19. Người đàn ông này làm việc tại khách sạn Phú An (Hải Châu, Đà Nẵng), trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Sau khi truy vết, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một nữ nhân viên làm việc cùng khách sạn và vợ của bệnh nhân này (trú tại Hội An) cũng có kết quả dương tính với nCoV. Ngày 5/5, cơ quan y tế cũng ghi nhận chị D.T.N.H. (25 tuổi, quê Hậu Giang, nhân viên massage, làm việc tại khách sạn Phú An mắc Covid-19. Trưa 6/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại địa phương. Người này tên N.T.H.N. (nữ, 25 tuổi, sống ở chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng). Cô gái này làm việc ở bar New Phương Đông, đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng.