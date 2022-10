Người cứu nguy cho đảng Dân chủ

Sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden trong các cuộc vận động không chỉ mang lại động lực tinh thần, mà còn giúp gây quỹ tốt hơn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Lịch trình cuối tuần vừa qua của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden bao gồm 5 chuyến bay, 11 sự kiện và 3 lần xuất hiện cùng với các thành viên đảng Dân chủ, những người yêu cầu bà giúp đỡ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong khoảng thời gian đặc biệt bận rộn kéo dài 27 giờ, bà Biden đã xuất hiện tại Atlanta, nơi nhà hoạt động Stacey Abrams đang trong cuộc đua khó khăn với thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp.

Sau đó, bà đến Florida, nơi bà tham quan cơ sở nghiên cứu ung thư vú và trả lời phỏng vấn Newsmax, một trang web tin tức bảo thủ.

Bà cũng xuất hiện cùng với Hạ nghị sĩ Val B. Demings - người hy vọng sẽ lật đổ được Thượng nghị sĩ Marco Rubio - và Charlie Crist - thành viên đảng Dân chủ đang đối mặt với Thống đốc Ron DeSantis trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ.

“Điều này sẽ không dễ dàng", bà Biden, ở chặng cuối sau một ngày làm việc suốt 15 giờ, nói với đám đông để ủng hộ bà Demings vào hôm 15/10. “Nhưng chúng tôi biết cách giành chiến thắng bởi vì chúng tôi đã làm được điều đó trước đây”.

Với tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden dao động ở mức khoảng 40% vào thời điểm đảng Dân chủ đấu tranh để giữ Hạ viện và Thượng viện, đệ nhất phu nhân Mỹ đang trở thành “phao cứu sinh” cho các ứng cử viên cố gắng thu hút sự chú ý và tiền bạc.

Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, bà là người đại diện được yêu cầu nhiều nhất trong chính quyền.

“Bà ấy không làm mất lòng mọi người, vì bà ấy ít gây phân cực và chính trị hơn nhiều”, Michael LaRosa, chiến lược gia truyền thông và cựu thư ký báo chí nói. "Đó là lý do tại sao bà ấy đi đến khắp vùng nông thôn Iowa và New Hampshire trong chiến dịch tranh cử. Đó cũng là lý do tại sao bà ấy có thể đến những nơi mà tổng thống không thể".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong chuyến thăm đến Florida. Ảnh: Reuters.

Sự hiện diện quan trọng

Tuy nhiên, việc các đệ nhất phu nhân cố gắng tham gia quá nhiều cũng mang đến những rủi ro nhất định.

Khi đảng Dân chủ mất thế đa số tại Hạ viện vào năm 1994, nhiều người đã đổ lỗi cho nỗ lực của bà Hillary Clinton khi bà xin lỗi công chúng về hệ thống chăm sóc y tế toàn quốc - chủ đề được sử dụng để chống lại đảng vào thời điểm đó.

Lauren A. Wright, giáo sư tại Princeton, cho biết Cánh Đông dưới thời bà Biden đã trở nên gắn kết chặt chẽ với các nỗ lực chính trị từ Cánh Tây.

Cánh Đông là nơi làm việc cho ban nhân viên của đệ nhất phu nhân, trong khi đó Cánh Tây là nơi có những văn phòng nổi tiếng toàn thế giới, bao gồm phòng Bầu dục (văn phòng tổng thống), phòng nội các và văn phòng các viên chức cao cấp.

“Vai trò (của bà ấy) đã trở nên nghiêm túc và mang tính chính trị”, giáo sư Wright cho biết. “Nó chắc chắn là một phần trong kế hoạch và chiến lược của Nhà Trắng. Nếu không thì họ đang lãng phí cơ hội của mình”.

Với tư cách là đệ nhất phu nhân, bà Biden đã đi đến 40 tiểu bang. Các chuyến thăm chính trị được cho là đã giúp làm nổi bật lợi ích chính sách của đảng Dân chủ.

Chẳng hạn, khi bà xuất hiện cùng với ứng cử viên Stacey Abrams vào tối 14/10, đệ nhất phu nhân đã yêu cầu khoảng 75 người tham dự, chủ yếu là phụ nữ, đến gần bà hơn.

Sau đó, bà có bài phát biểu nhắm vào thống đốc đảng Cộng hòa Brian Kemp - đối thủ trong cuộc đua của bà Abrams - và các chính sách mà ông ủng hộ, bao gồm luật cấm phá thai sau khi thai được khoảng 6 tuần và luật giới hạn quyền bỏ phiếu.

“Tôi biết điều đó khiến các bạn tức giận”, cô nói với họ. "Và nó nên khiến bạn tức giận".

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cầm những túi thức ăn khi đến thăm trường Centro Sor Isolina Ferre Aguayo, ở Ponce, Puerto Rico. Ảnh: Reuters.

Sự hiện diện của bà Jill Biden không chỉ là động lực thúc đẩy tinh thần cho các thành viên đảng Dân chủ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày càng tới gần. Bà còn là một người gây quỹ có khả năng thu hút những người ủng hộ trung thành nhất.

Mọi người có nhiều khả năng quyên góp hơn nếu bà ấy yêu cầu, theo một phát ngôn viên làm việc cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ. Các sự kiện, email, tin nhắn và thư từ của bà đã thu hút hàng triệu USD cho đảng này.

Trong sự kiện tại Atlanta, bà Biden nói với khán giả của mình rằng bà biết họ đã quyên góp, nhưng "tôi muốn các bạn nỗ lực thêm một chút". Mỗi người đã trả ít nhất 1.000 USD để tham dự sự kiện.

Bà đã xuất hiện trong khoảng 20 phút và sau đó tiếp tục lên đường để đến sự kiện tiếp theo.

Đến sáng 15/10, đệ nhất phu nhân có mặt ở Florida - chuyến thăm thứ hai của bà tại đây trong tháng này. Bà Biden bắt đầu ngày mới trên chiếc xe đạp tại một lớp học đạp xe ở Fort Lauderdale và uống cà phê cùng Hạ nghị sĩ Debbie Wasserman Schultz, trước khi cả hai tham quan cơ sở nghiên cứu ung thư vú.

Bà cũng tham gia một cuộc phỏng vấn để nâng cao nhận thức về ung thư vú với người dẫn chương trình trên Newsmax.

Sau đó, bà đã bay đến Orlando - nơi bà xuất hiện cùng với ông Crist và bà Demings trước tòa thị chính, giơ cánh tay của họ lên như một cử chỉ chiến thắng.

“Tiểu bang này xứng đáng có một thống đốc, người sẽ làm việc vì mọi gia đình ở Florida", bà nói.

Đồng hành cùng ông Biden

Từ lâu, đệ nhất phu nhân đã được xem là một thành viên nhà Biden “gần gũi hơn”, một người thay thế để tới những ngóc ngách của đất nước - nơi mà chồng bà không thể dễ dàng tiếp cận, về mặt tư tưởng hay địa lý.

Các quan chức Nhà Trắng tin rằng bà ấy hấp dẫn phụ nữ ngoại ô và có thể giao tiếp với người Mỹ “ngoài cuộc trò chuyện trên Twitter và kênh truyền hình cáp”, theo Elizabeth Alexander, giám đốc truyền thông của bà.

So với chồng bà, đệ nhất phu nhân là người giao tiếp kỷ luật hơn. Những sai lầm bà mắc - điều hiếm khi xảy ra - không phải đến từ sự thiếu chuẩn bị mà là chủ đích nhằm gây ấn tượng mạnh về bài trước biểu trước công chúng.

Vào mùa hè, bà đã bị chỉ trích khi so sánh sự đa dạng của cộng đồng gốc Tây Ban Nha với sự đa dạng trong các lựa chọn bánh taco cho bữa sáng ở Texas.

Đệ nhất phu nhân cũng là người bảo vệ vững chắc nhất của ông Biden trên con đường tranh cử. Trong mỗi lần giao tiếp, mỗi chuyến thăm hoặc thậm chí là kể cả khi đứng trước những người phản đối, bà đều tìm thấy cơ hội để khen ngợi thành tích của chồng, và có thể làm thay đổi ý kiến ​​của ai đó.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden được cho là người bảo vệ vững chắc nhất của ông Biden trên con đường tranh cử. Ảnh: Reuters.

Thông thường sau sự kiện, người dân thường cố gắng đến gần bà để chụp ảnh, ôm hoặc đôi khi để bày tỏ sự bất bình của họ.

Năm nay, như họ đã làm trong chiến dịch tranh cử năm 2020, các thành viên đảng Dân chủ đã tiếp cận bà tại sự kiện để chia sẻ suy nghĩ của họ về tổng thống, bao gồm cả ý kiến ông quá già để làm tổng thống.

Bà Biden đáp lại bằng cách liệt kê những thành tích của chồng mình, những chuyến công du cùng chiến thắng của ông trước cựu Tổng thống Donald J. Trump.

“Tôi đã đến những nơi mà họ nghĩ Joe là điều tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay”, bà nói bên cạnh bà Abrams tại Atlanta vào hôm 14/10. “Và đã có lúc tôi gặp phải sự tức giận hoặc tổn thương. Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng những giá trị gắn kết chúng tôi sâu sắc hơn những gì chia rẽ chúng tôi”.

Thăm dò ý kiến ​​cho thấy người Mỹ có cảm xúc lẫn lộn về đệ nhất phu nhân.

Một cuộc khảo sát của CNN vào mùa hè này cho thấy khoảng 34% người Mỹ có quan điểm ủng hộ bà Biden, so với 29% người nói rằng không tán thành. Cuộc thăm dò cũng cho thấy bà đã thể hiện tốt trước phụ nữ và cử tri da đen.

“Đệ nhất phu nhân là một nhà vận động tích cực cho đảng Dân chủ vào mùa thu này và sẽ mang thông điệp lạc quan cùng hy vọng, tập trung vào những thành tựu trong chính quyền của chồng bà”, một cố vấn cấp cao của bà Jill Biden nói với The Hill.

Bà sẽ thường xuyên truyền bá thông điệp rằng “(chính sách của Tổng thống) Joe Biden đang mang lại kết quả”. Bà cũng dự định chia sẻ “kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của mình với tư cách là một phụ nữ sống trong thời kỳ tiền Roe v. Wade”, để nhắc nhở phụ nữ về những gì đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử, người này cho biết.