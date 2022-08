Người bán chất xyanua cho nữ sinh ở chợ Kim Biên bị truy tố

Giải cứu cô gái bị gã thanh niên bắt nhốt để níu kéo tình cảm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc cho biết đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Huy Lực về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật".