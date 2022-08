Ngôi sao thời trang của Kpop

Thời trang trở thành một phần giúp các thần tượng xây dựng hình ảnh. Nhiều nhóm nhạc được ca ngợi là ngôi sao thời trang.

Kpop không chỉ là một thể loại âm nhạc. Theo thời gian, Kpop dần trở thành nền văn hóa, bao gồm âm nhạc, các vũ điệu và phong cách thẩm mỹ ấn tượng.

Vogue nhận thấy dù ở trên sân khấu hay thảm đỏ, các thần tượng đều biết cách kết hợp thời trang sang trọng và đường phố. Bên cạnh đó, nhiều thần tượng trở nên nổi tiếng khi có gu ăn mặc trên sân khấu và ngoài đời nổi bật.

Hành trình xây dựng phong cách

Vào những năm 1990, nhóm nhạc HOT thu hút sự chú ý với những bộ đồ quá khổ đầy màu sắc. Kiểu tóc, cách ăn mặc của từng thành viên trở thành hình mẫu để giới trẻ Hàn Quốc học theo.

Năm 2000-2010, các nhóm nhạc như SNSD, Apink, TVXQ, Suju... gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Trên sân khấu, họ vẫn tỏa sáng dù diện trang phục đơn giản.

Mẫu quần jeans với nhiều phiên bản màu sắc mà SNSD mặc trong MV Gee được giới trẻ xứ kim chi ưa chuộng. Mặt khác, kiểu tóc của TVXQ, Suju cũng được nam giới học theo. Trong khi đó, Wonder Girls ghi dấu với phong cách đường phố trong MV Tell Me.

Thế hệ thứ 3 của Kpop (2010 đến nay) không chỉ ghi dấu với hình ảnh sành điệu. Họ trở thành đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng xa xỉ như Chanel, Fendi và Loewe.

Vogue nhận thấy các nhóm nhạc như BTS, BlackPink và TWICE đang chứng minh bản thân qua tài năng. Đồng thời, họ trở thành những người đi đầu xu hướng tại Kpop.

Các thần tượng Kpop thể hiện sức hút với gu thời trang nổi bật. Ảnh: Getty.

Nhóm nữ hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ

BlackPink đã trở thành hiện tượng toàn cầu vào năm 2019 sau khi trình diễn tại Coachella. Trang phục trình diễn của các thành viên cũng trở thành tâm điểm. Những mẫu crop top đính đá, chân váy hoặc quần shorts bó đều được nhiều người tìm kiếm.

Trong giới thời trang, các thành viên thêm nổi bật khi trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu xa xỉ. Lisa hiện hợp tác với Celine, Bulgari. Jennie trở thành đại sứ của Chanel.

Rosé hợp tác với Yves Saint Laurent và Tiffany and Co.. Jisoo cũng trở thành tâm điểm khi có mối quan hệ với Dior, Cartier. Rosé cũng trở thành nữ thần tượng đầu tiên dự Met Gala năm 2021.

Tại các tuần lễ thời trang lớn, BlackPink luôn trở thành tâm điểm khi xuất hiện. Bên cạnh đó, các thương hiệu thu hút lượng lớn người quan tâm.

Các nhóm nhạc như TWICE, BTS, BlackPink đang trở thành người dẫn đầu xu hướng. Ảnh: Vogue.

Các thần tượng đa dạng phong cách

BTS trở thành cái tên quen thuộc đối với người yêu thích Kpop. Sau khi tên tuổi của nhóm phủ sóng, BTS hợp tác với Louis Vuitton. Các thành viên thu hút sự chú ý khi diện đồ của nhà mốt Pháp dự thảm đỏ.

Ngoài ra, hình ảnh của V cũng phủ sóng mạnh mẽ sau khi tham dự show diễn của Celine. Trước đó, Jung Kook từng tạo nên xu hướng mặc đồ truyền thống của Hàn Quốc.

Trong khi BTS xây dựng hình ảnh đa dạng, TWICE thể hiện khía cạnh rực rỡ, nổi bật. Các cô gái nhà JYP tỏa sáng khi diện trang phục lấp lánh mỗi khi lên sân khấu. Ngoài ra, nhóm cũng thường xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang.

Nghệ sĩ solo kiêm diễn viên IU, có phong cách thời trang ngọt ngào xen lẫn cổ điển. Điều này giúp cô được Gucci ưu ái. Nữ ca sĩ tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes 2022 khi diện váy tông xám, phom dáng lệch vai.

Các thần tượng Kpop tạo dấu ấn khi hợp tác với những thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Ảnh: Getty.

Một nhóm nhạc Kpop khác đưa phong cách cá nhân lên tầm cao mới là GOT7. Tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2018, các thành viên thể hiện phong cách quyến rũ trên thảm đỏ.

Các thành viên của GOT7 đều có cá tính, phong cách riêng. Ngoại hình của họ hợp với nhiều kiểu trang phục. BamBam là một trong những cái tên nổi bật khi sở hữu vóc dáng phù hợp với thời trang phi giới tính.