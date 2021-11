Ngôi sao khiêm tốn của showbiz Hong Kong

Lâm Gia Đống cho rằng anh chỉ là người bình thường khi không đóng phim. Nam diễn viên được yêu quý vì giúp đỡ, hỗ trợ những đạo diễn trẻ, người làm việc trong hậu trường.

Theo SCMP, Lâm Gia Đống là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của điện ảnh Hong Kong ngày nay. Nam diễn viên đồng thời được mệnh danh là ngôi sao khiêm tốn vì không nhận mình là người nổi tiếng, sẵn sàng đóng phim dù không có cát-xê, giúp đỡ người trong hậu trường. Điều đó càng củng cố tầm vóc ngôi sao điện ảnh của anh trong vài năm qua.

“Mượn cách nói từ Phật giáo thì Lâm Gia Đống không là gì cả. Tôi chỉ làm khán giả suy ngẫm thông qua các nhân vật và kịch bản phim”, nam diễn viên nói với SCMP.

Lâm Gia Đống từ diễn viên truyền hình vươn lên thành ngôi sao điện ảnh ở Hong Kong. Ảnh: Xiaomei Chen.

Sự nghiệp "chậm mà chắc"

Lâm Gia Đống (hiện 54 tuổi) phát triển sự nghiệp nhờ vai phụ trong phim truyền hình từ những năm 1980. Mãi đến đầu những năm 2000, cái tên của nam diễn viên mới được biết đến trong lĩnh vực điện ảnh.

“Con đường sự nghiệp chậm mà chắc là khía cạnh truyền cảm hứng nhất của người đàn ông chăm chỉ này”, SCMP bình luận.

Trước khi thành công, Lâm Gia Đống xuất hiện trong các phim truyền hình của TVB, trong đó có Mối tình nồng thắm 2. Nam diễn viên đồng thời xuất hiện với vai phụ trong phim điện ảnh Vô gian đạo 2 (2003), Diệp Vấn (2008) và một số phim của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong.

Vị thế ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Lâm Gia Đống chỉ thực sự bắt đầu khi Lưu Đức Hoa mời anh hợp tác trong bộ phim Bão lửa (2013).

Bão lửa (2013) là một trong những vai chính đầu tiên và đáng nhớ của Lâm Gia Đống (trái). Ảnh: Edko Films.

Cho đến năm 2017, Lâm Gia Đống giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (giải Kim Tượng) với vai diễn trong Trivisa. Trong phim, Ảnh đế Hong Kong đóng vai tên cướp máu lạnh. Vai diễn được xây dựng dựa trên tội phạm khét tiếng Quý Bỉnh Hùng ngoài đời thực.

SCMP cho rằng đây là bộ phim đỉnh cao của Lâm Gia Đống trong vai trò diễn viên. Tài tử Hong Kong nói Travisa là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn viên hơn 30 năm của anh.

Trong năm nay, trong số 30 bộ phim điện ảnh phát hành ở Hong Kong, nam diễn viên đứng ở vị trí thứ sáu về số lượng phim. Trong số đó, Lâm Gia Đống gây chú ý khi xuất hiện trong phim tiểu sử về Mai Diễm Phương, vai cảnh sát tham nhũng trong Chuyện xưa ở Hong Kong và vai cameo trong All U Need Is Love.

Ngoài các vai phụ, tài tử Hong Kong có hai bộ phim nổi tiếng. Với vai diễn cựu chiến binh trong Hand Rolled Cigarette, Lâm Gia Đống được đề cử giải Ảnh đế ở Kim Mã. Tài tử Hong Kong đồng thời được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á với vai cảnh sát trong Limbo.

Sau khi thành công trong vai trò diễn viên, Lâm Gia Đống chuyển sang kinh doanh điện ảnh. Tài tử 54 tuổi là nhà sản xuất và đồng biên kịch bộ phim Time. Theo SCMP, việc diễn viên muốn kinh doanh điện ảnh có thể là rủi ro về mặt tài chính. Cuối cùng, nam diễn viên thành công khi kiên trì thực hiện ước mơ.

“Điều mà Time dạy cho tôi là chúng ta có thể viết những câu chuyện của riêng mình và kết nối với khán giả thông qua tác phẩm. Tại sao chúng ta phải viết tác phẩm tuân theo thị trường. Điều đó là không cần thiết. Khi có kịch bản tốt, tất nhiên cánh cửa sẽ mở ra cho chúng ta”, Lâm Gia Đống nói.

Ngôi sao khiêm tốn

Theo nam diễn viên, các nhà sản xuất ở Hong Kong trước đây thường có định kiến là phim ca nhạc, câu chuyện về người cao tuổi không có chỗ đứng trong điện ảnh. Lâm Gia Đống chứng minh điều ngược lại.

“Họ chưa từng thử. Nếu không làm, sao bạn biết phim không ăn khách?”, anh nói.

Time là bộ phim hài, chính kịch nói về sự cô đơn của những người già tại Hong Kong. Bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa Lâm Gia Đống và tài tử Tạ Hiền (cha Tạ Đình Phong), ngôi sao gạo cội Phùng Bửu Bửu.

“Bộ phim có tác động lớn đến tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình được công nhận. Time giúp tôi hiểu rõ tôi là ai và muốn làm gì trong ngành điện ảnh. Là một diễn viên, tôi thấy tuyệt vời khi có những tràng pháo tay. Nhưng với tư cách là nhà sản xuất, tôi luôn suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau của tác phẩm, tạo cơ hội phát triển cho những người làm việc ở hậu trường”, Lâm Gia Đống nói.

Tạo hình của Lâm Gia Đống trong bộ phim Limbo. Ảnh: Bona Film Group.

SCMP cho rằng Lâm Gia Đống làm được nhiều thứ, hỗ trợ những tài năng ở hậu trường trong thập kỷ qua. Những bộ phim do sản xuất đều được giới phê bình đánh giá cao, bao gồm Gallants, Trivisa, Hand Rolled Cigarette và Time. Hiện tại, dự án phim hài đen nam diễn viên tham gia cùng Quách Phú Thành và Nhậm Hiền Tề được công chúng chờ đợi.

“Hãy cho nhau cơ hội để phát triển. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho họ. Tôi biết rằng khán giả đang tiếc nuối tình trạng hiện tại của điện ảnh Hong Kong. Đó là thực tế. Vì vậy, với tư cách người có kinh nghiệm, tôi sẽ giúp mọi người nằm trong khả năng của mình. Việc phát hiện và trao cơ hội cho những đạo diễn trẻ rất quan trọng”, Lâm Gia Đống nói.

Sao phim Cuồng thú nói anh hiểu thế nào là sự cực khổ. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, thù lao phim truyền hình của nam diễn viên thấp hơn mức lương cơ bản của nhân viên khách sạn.

“Thời điểm đó tôi kiếm được 380 USD /tháng ở đài truyền hình, trong khi công việc ngoại hối giúp tôi kiếm được 2.500 USD /tháng và được ăn buffet vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, tôi chọn diễn xuất vì đam mê”, anh nói.

Lâm Gia Đống luôn tự hỏi bản thân liệu anh có thành công trong ngành giải trí hay không. Điều anh cần là trở thành diễn viên chứ không phải là tiền.

Việc giúp đỡ người khác cũng bắt đầu từ tuổi thơ khốn khó của nam diễn viên. Thời tiểu học, gia đình Lâm Gia Đống sống gần nhà thờ. Anh được một số người nước ngoài đặt tên là Gordon. Họ thường cho anh đồ ăn, thức uống mỗi khi đi lễ.

“Tôi không theo đạo nhưng được họ cưu mang. Ký ức này định hình cách tôi nhìn nhận về cuộc đời. Tôi hiểu ra rằng bất kể bạn thuộc tôn giáo nào, thái độ và việc giúp đỡ người khác luôn là điều cần thiết”, Lâm Gia Đống nói.