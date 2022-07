Ngôi sao giàu nhất loạt phim về Thần Sấm

Matt Damon đóng vai phiên bản châm biếm của Loki trong Thor: Ragnarok và Thor: Love and Thunder. Thời lượng xuất hiện ít nhưng sức nóng của tài tử hạng A khiến công chúng ấn tượng. Ngoài Thor, Matt Damon xuất hiện trong nhiều tác phẩm kinh điển được đánh giá cao, trong đó có Good Will Hunting, The Departed. Ngoài ra, nam diễn viên là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng lớn và tham gia đầu tư tiền điện tử. Khối tài sản của Damon hiện ở mức 170 triệu USD . Ảnh: AFP.