Ngôi sao giàu nhất loạt phim 'Fast & Furious'

Theo SCMP, Dwayne "The Rock" Johnson là một trong những diễn viên được mời đóng phim nhiều nhất thế giới, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh đứng đầu danh sách với khối tài sản 800 triệu USD . Theo Celebrity Net Worth, các dự án phim ảnh lớn như Moana, The Red Note và nhiều hợp đồng khác... giúp anh kiếm hơn 100 triệu USD /năm. Ngoài việc đóng phim, The Rock còn là doanh nhân, thành lập hãng phim Seven Bucks Productions. Dòng rượu Teremana Tequila mà anh hợp tác cùng công ty khác hiện có giá trị ước tính 2 tỷ USD . Ảnh: Getty.