Ngôi sao có thu nhập cao nhất Hàn Quốc nửa đầu năm 2022

Theo TMI News, màn tái xuất truyền hình sau 4 năm vắng bóng với vai chính trong Our Blues đã mang về cho tài tử 7X nguồn thu đáng kể, góp phần lớn vào tổng thu nhập khoảng 6 triệu USD của anh nửa đầu năm 2022. Ngoài phim ảnh, Lee Byung Hun còn kinh doanh bất động sản và điều hành công ty giải trí BH Entertainment gồm loạt sao như Han Ga In, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Park Bo Young, Lee Jin Wook, Ahn So Hee, Kim Go Eun...