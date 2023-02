Ngôi nhà xếp chồng ở Mỹ

Núi McKinley là đỉnh núi cao nhất ở Bắc Mỹ, với độ cao 6.168 m tại đỉnh so với mực nước biển. Tòa tháp có tổng chiều cao hơn 56 m, nằm gần nút giao giữa Goose Creek và sông Big Susitna. Ngoài ra, nơi này còn nằm cách thành phố Anchorage khoảng 130 km, giữa Willow và Talkeetna. Ảnh: When on Earth.