Ngọc Châu lúng túng trong phần thi trang phục dân tộc

Trên sân khấu Miss Universe tại Mỹ, những bước catwalk của Ngọc Châu chưa đủ chắc chắn và cuốn hút. Bộ cánh "Chiếu Cà Mau" cũng không nổi bật như kỳ vọng.

Vòng thi trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ) diễn ra vào sáng 12/1 tại tại thành phố New Orleans, Mỹ. Đa số thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu kỳ cho phần này.

Người đẹp Ngọc Châu là thí sinh được gọi tên cuối cùng, sau đại diện Mỹ và Venezuela. Cô bước ra trong bộ đồ mang tên "Chiếu Cà Mau". Trang phục được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người ở làng nghề dệt chiếu. Bộ cánh được sáng tạo trên phom dáng áo dài truyền thống, tạo điểm nhấn ở phần cánh xếp nếp, xòe rộng như một chiếc quạt, hàm ý diễn tả sự sung túc, thịnh vượng.

Có lẽ do trang phục nặng và cồng kềnh, những bước đi của Ngọc Châu lúng túng, gượng gạo, không chắc chắn. So với dàn thí sinh năm nay, sự thể hiện của Ngọc Châu còn an toàn, chưa để lại ấn tượng.

Ngọc Châu trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Miss Universe.

Theo giới mộ điệu sắc đẹp nhận xét, nhiều bộ trang phục dân tộc năm nay ấn tượng, đẹp mắt và ý nghĩa. Thí sinh Puerto Rico gây chú ý với bộ cánh công phu nhiều chi tiết, lấy cảm hứng từ đài thiên văn Arecibo, nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với những tên tuổi lớn của đất nước này trong lĩnh vực sắc đẹp.

Bộ trang phục do nghệ sĩ âm nhạc kiêm kỹ sư cơ khí người Puerto Rico - DJ King Arthur - tạo ra, gồm 42 mảnh nhựa phân hủy sinh học được thiết kế và in 3D.

Trang phục ấn tượng và công phu của thí sinh Puerto Rico. Ảnh: Miss Universe.

Ngoài ra, Hoa hậu Hoàn vũ Colombia, Peru, Philippines, Ukraine... trình diễn trang phục màu sắc nổi bật, phần đính kết ấn tượng.

Hoa hậu Hoàn vũ Philipine (trái) và Colombia (phải) trình diễn trang phục có màu sắc nổi bật. Ảnh: Miss Universe.

Miss Universe lần thứ 71 đã đi gần hết hành trình với màn tranh tài của 84 thí sinh. Sau vòng thi trang phục dân tộc và bán kết, chung kết sẽ diễn ra ngày 15/1 (giờ Việt Nam). Trong đêm thi cuối, ban giám khảo dự kiến chọn top 7, thay vì top 5 như những mùa giải trước đây và chỉ một cô gái chiến thắng được đội vương miện.

Đương kim hoa hậu Harnaaz Sandhu sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.