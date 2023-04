Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam 

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14/4 đến 16/4.

Máy bay chở Ngoại trưởng Blinken đã đáp xuống sân bay Nội Bài tối 14/4.

Ông Blinken tại sân bay Nội Bài tối 14/4.

Đây không phải lần đầu tiên Ngoại trưởng Blinken tới thăm Việt Nam, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ. Ông đã tới thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và Hà Nội năm 2016 với vai trò thứ trưởng Ngoại giao.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken diễn ra hai tuần sau cuộc điện đàm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ Việt Nam - Mỹ theo tinh thần Đối tác toàn diện 2013 và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ Việt Nam - Mỹ 2015, đồng thời triển khai kết quả của cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden hôm 29/3.

“Tại Hà Nội, Ngoại trưởng trưởng Blinken sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao Việt Nam để tạo đà sau cuộc điện đàm của Tổng thống Joe Biden cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng trước”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink cho biết vào đầu tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken khi rời Dublin để lên máy bay đến Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam - Mỹ thời gian qua, các biện pháp để duy trì và đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu…

Ông Blinken cũng sẽ tham dự lễ động thổ xây dựng khuôn viên Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội.

“Nó sẽ là một biểu tượng thực sự mạnh mẽ và ấn tượng, thể hiện mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị mới mà Mỹ đã xây dựng với Việt Nam trong vài thập kỷ qua”, ông Kritenbrink nhận định.

Sau Việt Nam, ông Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản tham dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước G7. Cuộc họp quan chức các nước G7 sẽ xoay quanh các vấn đề toàn cầu như giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thúc đẩy tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.