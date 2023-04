Ngoại trưởng Mỹ nghe nhạc Jazz, ăn nem tôm gần hồ Gươm

Để kết thúc một ngày có lịch trình dày đặc hoạt động, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng bạn bè thư giãn bằng cách thưởng thức nhạc Jazz, dạo phố và ăn bữa tối.

Ông Blinken bắt tay với nghệ sĩ jazz Quyền Văn Minh. Ảnh: Thành An.

Kết thúc cuộc họp báo chiều 15/4, ông Blinken lên xe về khách sạn. Ông sau đó đi bộ tới Tràng Tiền, ghé vào một câu lạc bộ nhạc Jazz. Đồng hành cùng ông là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh.

Khi ông Blinken bước vào trong câu lạc bộ, bài nhạc Happy Birthday vang lên. Ngày mai 16/4 là sinh nhật lần thứ 61 của vị ngoại trưởng Mỹ. Bạn bè, quan chức, nghệ sĩ và khách mời trong quán nâng ly chúc mừng.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cùng ban nhạc biểu diễn các bản nhạc Jazz kinh điển của Mỹ là New York, New York và In the Moon…

Ông Blinken biết chơi guitar và tự nhận trên Twitter là một “tay chơi guitar (rất) nghiệp dư”.

Ngoại trưởng Antony Blinken cũng từng tham gia một ban nhạc Jazz và biểu diễn nhạc của Pink Floyd trong lễ tốt nghiệp trung học của mình. Trên ứng dụng nghe nhạc Spotify có hai bản nhạc "Patience" và "Lip Service" mang tên ông.

Ông Blinken thưởng thức nhạc Jazz. Ảnh: Thành An.

Sau khi thưởng thức nhạc Jazz, ông Blinken lên xe tới một quán cơm trong ngõ Tràng Tiền. Chủ quán, anh Huy, kể ông Blinken gọi 3 món là cơm chay, tôm rim nước dừa và nem tôm. Ăn xong, ông Blinken khen đồ "rất ngon".

Ông Blinken sẽ rời Việt Nam trong sáng 16/4, kết thúc chuyến thăm 3 ngày.

Trước đó, sáng 15/4, ông Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đại biểu hai nước làm lễ khởi công đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội.

Cùng ngày, ông Blinken hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, gặp Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, hội đàm với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Ông cũng có dịp thăm Đại học Bách khoa Hà Nội.