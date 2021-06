Ngoại hình của Huỳnh Hiểu Minh trước khi giảm cân quá đà

Trước đó, để phục vụ cho vai diễn trong Người đội tóc giả (The Man with the Wig), anh phải giảm hơn 10 kg, từ 79 kg xuống 69 kg. Tuy nhiên, sau khi phim đóng máy, Huỳnh Hiểu Minh vẫn tiếp tục ăn kiêng giảm cân. Sao nam chia sẻ từng có thời điểm, cân nặng của anh chỉ nhỉnh hơn 60 kg.