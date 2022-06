Ngô Thanh Vân xuất hiện trong phim Hollywood

Bộ phim “The Princess” của đạo diễn Lê Văn Kiệt vừa tung trailer đầu tiên. Tác phẩm hành động, cổ trang có sự góp mặt của Joey King, Ngô Thanh Vân.

Ngày 3/6, kênh YouTube chính thức của nền tảng xem video trực tuyến Hulu đã đăng tải trailer đầu tiên cho The Princess. Bộ phim lấy bối cảnh thời Trung Cổ, kết hợp câu chuyện cổ tích về công chúa, hoàng tử với thể loại hành động, võ thuật. Đoạn giới thiệu gây ấn tượng mạnh nhờ nhân vật nữ chính mạnh mẽ, “lệch chuẩn” các nàng tiểu thư quý tộc yếu đuối, nhu mì cùng các pha chiến đấu đẹp mắt.

The Princess là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn Kiệt, do 20th Century Studios đầu tư sản xuất và nền tảng trực tuyến Hulu của Disney phát hành. Nhân vật chính trong phim (Joel King) là một nàng công chúa gan dạ, đã từ chối lấy một tên mắc chứng chống đối xã hội độc ác. Nàng bị bắt cóc và nhốt vào một trong các tòa tháp ở cung điện của cha mình.

Trước âm mưu đoạt ngai vàng của “chồng sắp cưới”, nàng phải tìm cách thoát ra ngoài và cứu vương quốc của mình. Trên hành trình ấy, công chúa không ít lần phải đối đầu những địch thủ có sức vóc vượt trội và đánh chúng lên bờ xuống ruộng. Cô ương bướng, ngang ngược, đã nói thẳng với đức lang quân tương lai (Dominic Cooper) rằng “Tôi không phải một món hàng để các người đem trao đổi”, từ chối hôn sự và sẵn sàng đón nhận mọi hậu quả kéo đến sau đó.

Cảnh phim The Princess có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân và Joey King. Ảnh: Hulu.

Một trong các bạn đồng hành/cộng sự của cô là chiến binh gốc Á do Ngô Thanh Vân thủ vai. Khán giả sẽ thấy Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47 của trailer, hộ tống công chúa thoát khỏi cuộc truy sát của một gã vai u thịt bắp. Đả nữ tiếp tục trở lại ở cuối trailer, trong bộ đồ chiến binh, tay cầm song đao. Dù xuất hiện chớp nhoáng, nhân vật của Ngô Thanh Vân vẫn kịp để lại ấn tượng bằng màn giao đấu đẹp mắt.

The Princess đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn Lê Văn Kiệt và đả nữ Ngô Thanh Vân trên màn ảnh sau ba năm kể từ Hai Phượng (2019). Trước đó, họ từng hợp tác trong dự án phim kinh dị Ngôi nhà trong hẻm (2012). The Princess là dự án quốc tế thứ hai của Ngô Thanh Vân trong năm nay. Đả nữ sẽ sớm trở lại với vai chiến binh bất tử Quỳnh trong phần hậu truyện The Old Guard do Netflix sản xuất.