Ngô Thanh Vân hóa thân trí tuệ nhân tạo trong phim Hollywood

Bộ phim "The Creator” khắc họa thế giới tương lai bị thống trị bởi trí tuệ nhân tạo AI. Trong phim, Ngô Thanh Vân thủ vai cô nàng Kami nửa người, nửa robot.

Ngày 17/5, hãng 20th Century Studios chính thức tung ra trailer của bộ phim The Creator. Dự án này do Gareth Edwards cầm trịch, với Chris Weitz đồng sáng tác kịch bản.

Đáng chú ý, bên cạnh dàn diễn viên Hollywood nổi tiếng như John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, phim còn có sự góp mặt của Ngô Thanh Vân. Cô không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam khi từng đóng và đạo diễn nhiều phim nổi tiếng, chẳng hạn Hai Phượng hay mới đây nhất là Thanh Sói: Cúc dại trong đêm.

Trong The Creator, Ngô Thanh Vân sẽ hóa thân thành Kami - một phiên bản nửa người nửa robot. Xuất hiện chớp nhoáng trong trailer, nhân vật của cô có tạo hình khá ấn tượng với đôi mắt xanh, cùng vết cắt để lộ lõi máy trong cơ thể.

Tạo hình ngầu và lạ của Ngô Thanh Vân trong phim The Creator.

Trên trang cá nhân, ngôi sao 44 tuổi tiết lộ tham gia ghi hình phim từ năm ngoái. “Rất hân hạnh được giới thiệu với mọi người dự án tiếp theo cùng Hollywood”, cô viết. Nữ diễn viên nhắn nhủ thêm: “Dreams until your dreams come true” (tạm dịch: Hãy cứ ước mơ cho tới khi chúng trở thành sự thật).

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp bất ngờ. Nhiều người đã để lại lời bình luận chúc mừng và mong chờ ngày phim ra mắt.

The Creator lấy bối cảnh trong tương lai, khi trí tuệ nhân tạo trở nên đáng sợ, đe dọa trực tiếp tới an nguy loài người. Chúng được lãnh đạo bởi một kiến trúc sư mang tên Creator. Sau khi nhận thức được sự nguy hiểm của AI, chính phủ Mỹ khẩn trương thành lập lực lượng tiêu diệt chúng.

Trong quá trình khám phá hang ổ trí tuệ nhân tạo, đặc vụ Joshua (John David Washington) phát hiện chúng đã có hình hài mới, nửa người nửa máy. Anh và đồng đội phải chung tay bảo vệ một đứa bé người máy tên Alfie, thực chất là một thứ vũ khí có khả năng chấm dứt cuộc chiến giữa con người và AI.