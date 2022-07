Ngô Thanh Vân có nhiều đất diễn trong phim võ thuật Hollywood

Ngô Thanh Vân có nhiều đất diễn trong phim hành động - võ thuật "The Princess" của đạo diễn gốc Việt Lê Văn Kiệt.

Sau khi Công chúa (Joey King) khước từ hôn ước được sắp đặt sẵn với hoàng tử Julius (Dominic Cooper), nàng bị hắn ta nhốt trên tòa tháp. Với lòng hận thù, cô vượt ngục, đi tìm đồng minh nhằm cứu lấy vương quốc khỏi tay kẻ bạo tàn. Ngô Thanh Vân trong vai Linh - sư phụ của Công chúa.

Ngô Thanh Vân (trái) vào vai thứ chính bên cạnh Joey King.

Khác với hình ảnh những nàng công chúa ngây thơ, phó mặc cho số phận như thường thấy, nữ chính của The Princess có ý chí mạnh mẽ cùng kỹ năng võ thuật điêu luyện. 20th Century Studios miêu tả phim là phiên bản kết hợp giữa John Wick và Người đẹp ngủ trong rừng, tức tác phẩm hành động máu lửa lấy bối cảnh Trung cổ.

Cuộc hội ngộ của Ngô Thanh Vân và Lê Văn Kiệt

The Princess đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn Lê Văn Kiệt và Ngô Thanh Vân trên màn ảnh sau ba năm kể từ Hai Phượng (2019). Đây cũng là dự án Hollywood thứ sáu có sự góp mặt của đả nữ, sau Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi, Bright, Da Five Bloods, The Old Guard.

Trong phim, Ngô Thanh Vân xuất hiện giản dị, với trang phục màu xanh chàm đậm chất Á Đông cùng mái tóc tết nhẹ nhàng. Trái với vẻ ngoài thùy mị , nhân vật của cô sở hữu võ thuật, đao pháp hơn người. So với các phim trước, người đẹp sinh năm 1979 có nhiều đất diễn khi vào vai người đồng hành Công chúa từ lúc nhỏ. Nữ diễn viên có nhiều tương tác ăn ý với Joey King, mang đến thông điệp đáng nhớ về tình bạn, nữ quyền.

Nhân vật của Ngô Thanh Vân để lại ấn tượng bằng màn giao đấu đẹp mắt, dứt khoát. Linh là vai diễn tương đối khó, khi Ngô Thanh Vân phải tự mình thực hiện những cảnh quay nguy hiểm. Cử chỉ, động tác võ thuật của cô lưu loát, phóng khoáng, tạo cho người xem cảm giác phấn khích. Nhưng vì đây là vai diễn thiên về hành động nên có vẻ như Ngô Thanh Vân chưa có điểm bứt phá về biểu cảm gương mặt lẫn tâm lý nhân vật.

Ngô Thanh Vân có màn múa kiếm đẹp mắt trên phim.

Một số tờ báo lớn ở Hollywood nói khả năng võ thuật của Ngô Thanh Vân là điểm sáng hiếm trong phim. Indiewire đánh giá các pha hành động của đả nữ đạt hiệu quả tốt. Cây bút Brian Lowry của CNN dành lời khen có cánh cho cô: “Vai diễn của Ngô Thanh Vân rất quan trọng. Trường đoạn cô dạy võ cho Công chúa củng cố tinh thần nữ quyền cho tác phẩm”.

Hình ảnh bù trừ nội dung

Các cảnh hành động mang màu sắc tả thực pha kinh dị, đậm nét riêng của Lê Văn Kiệt, tạo nên sức hút cho phim. Ban đầu, tác phẩm gây ấn tượng khi phá vỡ mô-típ truyền thống của dòng phim cổ tích. The Princess mang đến một phiên bản Công chúa can đảm, lý trí, không cam chịu trước những sắp đặt về cuộc đời mình. Lần đầu tiên xuất hiện Công chúa như một chiến binh sẵn sàng ra trận, dũng cảm chiến đấu với nhiều tuyến nhân vật phản diện.

Máy quay liên tục di chuyển tạo cảm giác hồi hộp, nghẹt thở khi Công chúa chiến đấu với đám người man rợ. Các cảnh chiến đấu máu chảy đầu rơi khiến phim chỉ phù hợp tệp khán giả trên 18 tuổi. Tác phẩm mang màu sắc trầm ảm đạm, lột tả được cuộc chiến khắc nghiệt trên nền cổ tích thơ mộng.

Phim không phù hợp với khán giả chưa trưởng thành.

Đối với Ngô Thanh Vân, việc diễn cảnh võ thuật với một diễn viên không chuyên về võ thuật thực sự là thử thách lớn. Cô và Joey King đã cùng tập luyện nghiêm khắc trong nhiều tháng để có thể thực hiẹn những cảnh đấu kiếm thu hút khán giả. Giống Ngô Thanh Vân, King diễn đủ tốt ở khâu hành động, song còn tỏ ra lúng túng trong những phân cảnh cần nhiều cảm xúc.

Joey King và Ngô Thanh Vân diễn ăn ý trong cảnh hành động.

Lê Văn Kiệt thể hiện được câu chuyện phim qua cốt truyện cổ tích đời thường pha chút tinh tế của Disney. Nhưng lỗ hổng kịch bản nằm ở kết cấu phim chưa có sức hút cho đến phút cuối cùng khi các tình tiết lộn xộn, dễ gây “nhàm chán” cho người xem.

Trang phê bình Roger Ebert nhận định: “Kiệt đã mắc sai lầm nghiêm trọng về cấu trúc trong The Princess, khi xen kẽ cơn thịnh nộ đẫm máu của nhân vật chính với những đoạn hồi tưởng”.

Những phân cảnh không ảnh hưởng đến mạch chính cứ thế được đan cài ngẫu nhiên, vô tình làm loãng nhịp phim. Việc kể quá nhiều về nhân vật phụ còn khiến tuyến của Ngô Thanh Vân và Olga Kurylenko (vai Moira) thú vị hơn nhân vật chính.

The Princess là sự thay đổi tích cực về dòng phim công chúa cổ tích. Hơn hết, hai biên kịch Ben Lustig và Jake Thornton đã vẽ nên câu chuyện mang thông điệp sâu sắc về phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, hầu hết ý nghĩa nhân văn chỉ được khai thác bề nổi và bị lu mờ bởi các trường đoạn hành động 18+.