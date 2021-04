Bình luận viên (BLV) Quang Tùng đánh giá huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xứng đáng được tôn trọng vì quãng thời gian cùng CLB Hà Nội thống trị V.League.

CLB Hà Nội thông báo HLV Chu Đình Nghiêm xin rút khỏi vị trí thuyền trưởng. Đây là kết cục sau trận thua 0-2 của CLB Hà Nội trước CLB Đà Nẵng. Trước đó, nhà đương kim á quân V.League bị CLB Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy.

5 năm trước, HLV Chu Đình Nghiêm thay Phạm Minh Đức ngồi "ghế nóng" CLB Hà Nội. Kể từ đó, đội bóng thủ đô giành 3 chức vô địch V.League và từng vào chung kết AFC Cup liên khu vực 2019.

Chiều 4/4, CLB Hà Nội thông báo bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm HLV tạm quyền. Trao đổi cùng Zing, BLV Quang Tùng nhấn mạnh đây là sự lựa chọn hợp lý cho đội bóng thủ đô.

Nghiệt ngã

- Theo BLV Quang Tùng, điều gì dẫn đến kết cuộc chia tay giữa HLV Chu Đình Nghiêm và CLB Hà Nội sau 5 năm?

- Tôi nghĩ có nhiều câu chuyện nội bộ đằng sau quyết định rút lui của HLV Chu Đình Nghiêm. Việc CLB Hà Nội thua CLB Đà Nẵng và bị CLB Hà Tĩnh cầm hòa là kết quả thất vọng và như một "gáo nước lạnh" dội vào mục tiêu vô địch V.League 2021. Tuy nhiên, thành tích ấy chưa đến mức thảm họa để khiến Chu Đình Nghiêm mất việc.

Tại V.League, CLB Hà Nội có truyền thống khởi đầu chậm chạp. Trong 5 năm ông Nghiêm dẫn dắt đội bóng, nhiều lần CLB Hà Nội từng rơi vào cảnh này. Có giai đoạn thành tích của đội bóng thủ đô bết bát hơn nhiều. Thế nên, việc CLB Hà Nội thay HLV là câu chuyện của nhiều góc độ và chỉ người trong cuộc mới nắm rõ.

Nghiệt ngã cho HLV Chu Đình Nghiêm. Trong 5 năm, ông ấy thể hiện dấu ấn đậm nét về chuyên môn và giúp CLB duy trì vị thế số một V.League. Dù vậy, bóng đá là câu chuyện "nay đây, mai đó" và mọi kịch bản có thể xảy ra. Nghề HLV có thể lên đỉnh cao, rồi chạm đáy. Bản thân HLV Nghiêm hiểu rõ hơn ai hết và sẽ xem câu chuyện lúc này là lẽ tự nhiên.

- Thành tựu của HLV Chu Đình Nghiêm trong 5 năm dẫn dắt CLB Hà Nội là gì?

- Sau thời HLV Phan Thanh Hùng, Phạm Minh Đức lên thay nhưng nhanh chóng rời ghế. Chu Đình Nghiêm, người nhiều năm sát cánh cùng Phan Thanh Hùng, được bổ nhiệm. Từ nền tảng của Phan Thanh Hùng, Chu Đình Nghiêm phát huy và nâng lối chơi CLB Hà Nội lên tầm cao hơn.

Hai luồng ý kiến về dấu ấn của Chu Đình Nghiêm. Có người nói ông Nghiêm được dẫn dắt lứa cầu thủ giỏi, do đó hiển nhiên phải thống trị V.League. Phần còn lại khẳng định chính bàn tay của ông Nghiêm trao cơ hội và nâng tầm cho dàn cầu thủ vừa lên đội một CLB Hà Nội, để rồi sau này họ trở thành trụ cột tuyển Việt Nam.

Giữa dàn cầu thủ giỏi, phải có một HLV giỏi. Ông Nghiêm nắm vai trò chỉ đạo chiến thuật, sắp xếp nhân sự và tác động tâm lý. Về tổng thể, ông Nghiêm hoàn thành tốt. Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Đức Huy trưởng thành và tỏa sáng trong đội hình CLB Hà Nội của HLV Nghiêm.

CLB Hà Nội trong 5 năm qua là đội bóng đá đẹp nhất V.League. Họ cũng là đại diện hiếm hoi của V.League đủ sức bước ra sân chơi cấp khu vực. Trong thể thao có khái niệm gọi là "ngưỡng". HLV Nghiêm đã quá thành công, nhưng có lẽ chạm đến giới hạn.

CLB Hà Nội cần nguồn năng lượng mới từ HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: Thế Anh.

HLV Hoàng Văn Phúc là phương án phù hợp

- Ông Hoàng Văn Phúc sẽ tạm thời giữ ghế HLV. Dưới góc nhìn của BLV Quang Tùng, CLB Hà Nội toan tính điều gì?

- Dương Hồng Sơn và Hoàng Văn Phúc là 2 ứng viên ngồi "ghế nóng" CLB Hà Nội. Sau cùng, họ chọn Hoàng Văn Phúc. Với tôi, đây là phương án hợp lý cho tình hình của CLB Hà Nội.

Hồng Sơn đã quá hiểu CLB Hà Nội. Cựu thủ môn tuyển Việt Nam có tiếng nói và sức trẻ. Tuy nhiên, Hồng Sơn chỉ mới khẳng định vị thế ở các giải trẻ. Về tuổi đời, Hồng Sơn không còn trẻ, nhưng tuổi nghề chưa thật sự đến độ chín. Khi dẫn dắt CLB Hà Nội, tiếng nói về chuyên môn phải được đặt lên hàng đầu.

HLV Hoàng Văn Phúc là trường hợp ngược lại. Ông Phúc từng dẫn dắt một loạt CLB ở V.League, do đó yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh và am hiểu không cần bàn cãi. HLV Phúc cũng có nhiều năm làm việc trong hệ thống của CLB Hà Nội, do đó yếu tố bản sắc vẫn được đảm bảo.

Hoàng Văn Phúc có lẽ chỉ là phương án tạm thời của CLB Hà Nội đến hết V.League 2021. Họ cần thêm thời gian để tìm HLV cho kế hoạch dài hơn.

- CLB Hà Nội hứa hẹn cải thiện điều gì dưới bàn tay ông Phúc?

- CLB Hà Nội cần nguồn sinh khí mới. Đó là lý do họ chia tay HLV Nghiêm, dù tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Trên bình diện V.League, CLB Hà Nội là đội hiếm hoi định hình lối chơi. Với con người chất lượng của hiện tại, CLB Hà Nội dưới tay HLV nào vẫn là tập thể sẵn sàng chơi trên cơ đội khác.

Vấn đề lớn nhất của CLB Hà Nội lúc này chính là tinh thần. Tân HLV CLB Hà Nội cần chấn chỉnh điều đó để tránh sa lầy ở V.League. Bộ khung của CLB Hà Nội đang ổn định, nhưng không phải không có điểm yếu. HLV Hoàng Văn Phúc có thời gian quan sát trước khi được bổ nhiệm, do đó sẽ biết cần khắc phục điểm nào.

CLB Hà Nội đang kém đội đầu bảng HAGL 6 điểm. Họ phải trở lại guồng chiến thắng ngay từ vòng tới để duy trì bám đuổi nhóm dẫn đầu. Mùa này, V.League diễn ra tối đa 18 trận, do đó mọi thứ sẽ gấp gáp với CLB Hà Nội.

- Cảm ơn BLV Quang Tùng về cuộc trao đổi!