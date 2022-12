Nghịch lý dùng thuốc xổ để giảm mỡ bụng

Thuốc xổ (còn gọi là thuốc nhuận tràng) được nhiều người sử dụng như giải pháp giảm cân, giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, giải pháp này mang đến nhiều tác hại cho sức khỏe.

Theo bác sĩ Lương Ngọc - Trưởng khoa Thẩm mỹ Bệnh viện STO Phương Đông, người từng thực hiện tạo dáng thẩm mỹ thành công cho hơn 4.000 ca, cứ 100 người đến thực hiện hút mỡ tạo dáng tại STO Phương Đông thì có hơn 70 người giảm mỡ thất bại trước đó. Trong đó phần lớn là các trường hợp từng sử dụng thuốc xổ.

“Không ít chị em sau khi sử dụng thuốc xổ để giảm cân thì cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, bụng đau thắt, đi ngoài nhiều lần… So sánh về cân nặng trong giai đoạn sử dụng thuốc xổ có thể thấy giảm sút, nhưng thực tế khi thăm khám tại chuyên khoa tạo dáng, tình trạng mỡ thừa không thuyên giảm”, bác sĩ Lương Ngọc cho biết.

Bác sĩ thực hiện thủ thuật hỗ trợ giảm mỡ bụng.

Giải thích về điều này, bác sĩ Lương Ngọc cho biết thuốc nhuận tràng được chị em sử dụng như giải pháp giảm cân, giảm mỡ chủ yếu là loại dùng sau bữa ăn. Mục đích để đào thải thức ăn, dưỡng chất, nước ra khỏi cơ thể nhanh chóng.

Tuy nhiên, giảm mỡ là cần loại bỏ lượng mỡ thừa (calo) ra khỏi cơ thể chứ không phải là nước hoặc các loại khoáng chất cần thiết. Nếu cơ chế đào thải này diễn ra lâu dài có thể dẫn đến nhiều nguy hại như mất nước, suy nhược, loãng xương, viêm - chảy máu trực tràng…

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ - FDA đã cảnh báo người lạm dụng thuốc xổ có thể đối mặt với nguy cơ suy thận, suy tim, nặng nhất là tử vong. Vì vậy, bác sĩ Lương Ngọc khuyên phái đẹp có ý định sử dụng thuốc nhuận tràng để giảm cân, giảm mỡ nên dừng lại trước khi quá muộn.

Lấy lại dáng vóc gọn thon là mong ước của nhiều chị em.

Mong muốn tìm lại dáng vóc thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn của chị em là chính đáng, nhưng không có nghĩa phải đánh đổi sức khoẻ để thực hiện. Để giảm mỡ hiệu quả, an toàn, bác sĩ Lương Ngọc khuyên phái đẹp chỉ nên thực hiện các phương pháp giảm cân khoa học.

Trước tiên, chị em nên điều chỉnh chế độ ăn uống điều độ, không nên nhịn ăn, bỏ bữa. Vận động cơ thể thường xuyên cũng sẽ giúp giảm mỡ hiệu quả, an toàn. Phái đẹp nên chọn môn thể thao nhẹ nhàng để tăng cường sức khoẻ, cải thiện dáng vóc.

Ngoài ra, chị em có thể nhờ đến chuyên gia, bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ chuyên sâu để hỗ trợ giảm mỡ bụng, tạo dáng cơ thể bằng phương pháp hút mỡ tạo dáng trong vài giờ. “Tuy nhiên, phương pháp này chỉ được phép thực hiện tại bệnh viện, tuân thủ quy trình 3 an toàn gồm bệnh viện an toàn, bác sĩ an toàn và khách hàng an toàn”, bác sĩ Lương Ngọc nhấn mạnh.