Nghĩa của từ scofflaw khi đề cập vấn đề pháp luật

Nguồn gốc của từ scofflaw bắt nguồn từ một cuộc thi vào năm 1924.

Scofflaw /ˈskɒf.lɔː/ (danh từ): Người lách luật.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa scofflaw là kiểu người từ chối tuân theo luật pháp. Thuật ngữ này được cho là ra đời vào năm 1924, là sự kết hợp giữa động từ scoff (nghĩa là chế giễu, nhạo báng) và danh từ law (nghĩa là luật).

Theo Merriam-Webster Dictionary, nguồn gốc của từ scofflaw bắt nguồn từ một cuộc thi năm 1924. Cụ thể, trong năm đó, người đàn ông giàu có tên là Delcevare King đã tài trợ cho một cuộc thi, yêu cầu đặt ra từ thích hợp để nói về những người uống rượu trái luật.

Hai người cùng đưa ra đáp án scofflaw đã giành chiến thắng và nhận giải thưởng 200 USD . Ban đầu, việc sử dụng từ scofflaw bị nhiều nhà phê bình ngôn ngữ mỉa mai. Tuy nhiên, theo thời gian, scofflaw dần lan rộng và vượt xa nghĩa gốc. Hiện, từ này không chỉ dùng để gọi những người uống rượu trái luật mà còn được dùng để nói về những người lách luật nói chung.

Ứng dụng của từ scofflaw trong tiếng Anh:

- Cars of scofflaws who owe $250 or more in traffic fines will be targeted for seizure.

Dịch: Xe ôtô của những kẻ lách luật và nợ tiền phạt giao thông từ 250 USD trở lên sẽ bị thu giữ.

- Pennsylvania is renewing its effort to hunt down tobacco tax scofflaws.

Dịch: Bang Pennsylvania đang đổi mới kế hoạch săn lùng những người lách thuế thuốc lá.