Nghĩa của lothario khi nói về một kiểu đàn ông trong xã hội

Lothario /ləˈθɑː.ri.əʊ/ (danh từ): Đàn ông thích quyến rũ phụ nữ.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa lothario là kiểu đàn ông có sở thích quyến rũ phụ nữ. Từ này lần đầu được sử dụng vào năm 1756, bắt nguồn từ tác phẩm The Fair Penitent (xuất bản năm 1703).

Trong tác phẩm này, nhân vật Lothario là một kẻ vô lại, nổi tiếng với chiêu trò quyến rũ phụ nữ. Khi The Fair Penitent được xuất bản, nhân vật Lothario trở nên nổi tiếng trong văn học Anh. Tên của anh ta được đề cập nhiều và dần trở thành danh từ để nói về những người đàn ông chuyên quyến rũ, ve vãn phụ nữ.

Ứng dụng của từ lothario trong tiếng Anh:

- She managed to turn a legendary lothario into a devoted husband.

Dịch: Cô tìm cách để biến một kẻ ve vãn phụ nữ có tiếng trở thành một ông chồng chân thành, tận tâm.

- Mr. Fields pressured his son to stop his ways of being a lothario and to settle down, get married and have children.

Dịch: Ông Fields đã gây áp lực với con trai, buộc anh ta dừng quyến rũ phụ nữ để tìm cuộc sống ổn định, kết hôn và sinh con.