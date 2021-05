Nghi vấn tài xế taxi tự thiêu bằng xăng

Cảnh sát xác định trước khi xảy ra vụ cháy taxi, tài xế N.T.T. đã mua can xăng rồi để vào ôtô.

Ngày 28/5, Công an tỉnh An Giang trưng cầu giám định AND đối với tro, xương trong taxi bị cháy tại ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới.

Theo điều tra, người lái taxi này là ông N.T.T. (46 tuổi, ngụ ấp Long Mỹ 1, xã Long Giang, huyện Chợ Mới).

Nói với Zing, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết 2 ngày trước khi sự việc xảy ra, gia đình không liên lạc được với ông T. Cơ quan điều tra nghi người bị cháy trong taxi là ông T..

Taxi cháy rụi tại huyện Chợ Mới, An Giang. Ảnh: Nghiêm Túc.

“Trước khi xảy ra vụ việc, hệ thống camera ghi nhận tài xế này đã mua một can xăng mang lên xe. Có khả năng tài xế này tự tử, nhưng phải chờ kết luận giám định”, ông Nơi nói.

Trước đó, sáng 27/5, người dân ấp Long Quới phát hiện taxi cháy trơ khung trên đường nhựa kênh xáng AB liên xã. Vị trí ghế ngồi của tài xế có một thi thể người cháy chỉ còn một ít xương.