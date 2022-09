Nghi vấn các thành viên IVE bị phân biệt đối xử

Nhóm nữ IVE gồm 6 thành viên nhưng chỉ ba cô gái có phòng riêng. Điều này làm dấy lên tranh cãi về việc phân biệt đối xử.

Ngày 4/9, hai thành viên của nhóm nhạc IVE là Yujin và Gaeul tham gia chương trình Where Is My Home với tư cách khách mời. Họ giới thiệu với khán giả căn phòng tại ký túc xá.

Ahn Yujin tiết lộ cô sử dụng phòng riêng. Căn phòng được bố trí một chiếc giường điều chỉnh thông minh, bàn làm việc và một tủ lạnh mini. Hai thành viên khác, gồm Jang Won Young và Liz, cũng được ở phòng riêng.

Phòng ngủ của Ahn Yujin. Ảnh: Koreaboo.

Trái lại, thành viên Gaeul cho biết cô ở chung với Rei và Lee Seo. Không gian riêng của họ được phân chia bởi các vách ngăn. Mỗi người chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo.

Ba thành viên Rei, Lee Seo và Gaeul ở chung phòng. Ảnh: Koreaboo.

Sau khi chương trình phát sóng, người hâm mộ đặt nghi vấn liệu Starship Entertainment có quá ưu ái Jang Won Young, Yujin và Liz. Một bài viết với tiêu đề “Sự phân biệt đối xử giữa các thành viên IVE quá rõ ràng” gây bàn tán trên mạng xã hội.

“Nếu là tôi, tôi không nghĩ mình muốn sống trong ký túc xá đó”, “Ahn Yujin và Jang Won Young được ở phòng riêng vì họ kiếm nhiều tiền nhất nhóm”, “IVE nên đổi tên thành ‘Jang Won Young, Ahn Yujin và những người bạn’”, khán giả bình luận dưới bài viết.

Tuy nhiên, một số người cho rằng quyết định chia phòng nằm ở các thành viên IVE. Ngoài ra, họ cảm thấy việc Jang Won Young và Ahn Yujin được ở riêng là dễ hiểu vì hai cô gái có lịch trình hoạt động solo bận rộn.

IVE là nhóm nhạc nữ thuộc công ty quản lý Starship Entertainment, gồm 6 thành viên Jang Won Young, Ahn Yujin, Liz, Rei, Gaeul và Lee Seo. Tháng 8 vừa qua, nhóm trở lại với album After Like. Ca khúc chủ đề cùng tên được đánh giá cao với màu sắc âm nhạc retro, giai điệu sôi động, bắt tai đậm chất lễ hội mùa hè.