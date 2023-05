Nghị sĩ 'siêu nói dối' vừa bị bắt ở Mỹ là ai

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa George Santos, người ra tranh cử dựa trên một tiểu sử được “thêu dệt”, bị cáo buộc phạm 13 tội danh, bao gồm lừa đảo.

Hạ nghị sĩ Mỹ George Santos. Ảnh: AP.

George Santos, nhà lập pháp 34 tuổi - người từng thừa nhận mình là "kẻ nói dối tệ hại" - đang dính vào cáo buộc liên quan đến nói láo và lừa đảo trong suốt sự nghiệp chính trị ngắn ngủi của mình tại Điện Capitol.

Một danh mục đầu tư bất động sản không tồn tại, tuyên bố gian lận về bằng cấp đại học chỉ là hai trong số những tranh cãi mà thành viên đảng Cộng hòa tại bang New York phải đối mặt.

Ông Santos thậm chí còn tuyên bố với các nhà tài trợ rằng ông đã giúp sản xuất vở nhạc kịch Người Nhện nổi tiếng trên sân khấu Broadway - điều mà ông chưa từng làm.

Trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2022, ông Santos tự nhận mình là "hiện thân đầy đủ của giấc mơ Mỹ": Một đứa con đồng tính của những người nhập cư Brazil, đã vươn lên hàng cấp cao của Phố Wall trước khi bước vào thế giới chính trị.

Nhưng hào quang về ông Santos chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Kể từ đó, câu chuyện về cuộc đời của ông trở nên tệ hại, đỉnh điểm là việc ông thừa nhận phần lớn nó là bịa đặt, theo BBC.

Dù vậy, ông từ chối từ chức sau khi bị cáo buộc trong một bản cáo trạng gồm 13 tội danh ở New York, bao gồm lừa đảo, rửa tiền và biển thủ công quỹ.

Những tuyên bố của ông Santos

Theo tiểu sử do ban vận động tranh cử của ông Santos xuất bản trực tuyến, sau đó được viết lại, ông là một thế hệ người Mỹ đầu tiên sinh ra ở quận Queens của thành phố New York.

Trang web lưu ý ông bà của ông Santos "đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp người Do Thái ở Ukraine, định cư ở Bỉ và một lần nữa chạy trốn khỏi cuộc đàn áp trong Thế chiến II" trước khi định cư ở Brazil.

Cha mẹ người gốc Brazil của ông cuối cùng di cư đến Mỹ "để tìm kiếm giấc mơ Mỹ".

Ông Santos tuyên bố đã được đào tạo tại Đại học Baruch ở thành phố New York, trước khi trở thành một "nhà tài chính và đầu tư dày dặn ở Phố Wall" với kinh nghiệm làm việc tại các công ty danh tiếng, bao gồm Goldman Sachs và Citigroup.

Ông cũng tuyên bố sở hữu 13 bất động sản và mẹ ông "đang ở trong văn phòng ở tòa tháp phía nam" của Trung tâm Thương mại Thế giới trong cuộc khủng bố ngày 11/9.

Gần đây nhất là vào tháng 10/2022, trang web chiến dịch tranh cử của ông Santos tuyên bố mẹ ông sống sót sau vụ tấn công, và mất vài năm sau đó.

Là một người tương đối mới trên chính trường Mỹ, ông Santos được ca ngợi là người Cộng hòa đồng tính công khai đầu tiên giành được ghế trong Hạ viện, với tư cách là người không đương nhiệm, sau chiến thắng vào tháng 11/2022.

Tại sao ông Santos “thêu dệt" lý lịch?

New York Times đã xuất bản một loạt bài viết đặt câu hỏi về phần lớn lý lịch của ông Santos, bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và thậm chí cả việc ông tuyên bố mình là ngôi sao bóng chuyền đại học.

Các hãng tin khác sau đó không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông bà của ông Santos đã chạy trốn khỏi chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu hay bản thân ông là người Do Thái. Trước đó, Hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa từng tự hào là "người Do Thái Mỹ kiêu hãnh".

Ông Santos đã thừa nhận ông ngụy tạo lý lịch của mình. Ông chưa từng tốt nghiệp bất kỳ trường đại học nào hay làm việc cho Goldman Sachs và Citigroup. Thay vì sở hữu tài sản trên khắp New York, ông sống với em gái ở Long Island.

Các bài báo cũng tiết lộ mẹ của ông qua đời vào năm 2016.

Ngoài ra, Hạ nghị sĩ Mỹ thừa nhận ông xuyên tạc đức tin của mình, nói với New York Post rằng ông theo Công giáo và nói mình là "người Do Thái" sau khi biết gia đình bên ngoại có nguồn gốc Do Thái.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Piers Morgan, ông Santos cho biết ông đã bịa đặt tiểu sử và câu chuyện cuộc đời mình để được cử tri ở khu vực bầu cử số 3 của New York chấp nhận.

Vì sao Brazil điều tra ông Santos?

Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại ông Santos vẫn tiếp tục gia tăng.

Các nhà chức trách ở Brazil xác nhận họ có kế hoạch khôi phục các cáo buộc lừa đảo đối với ông Santos, liên quan đến sổ séc bị đánh cắp năm 2008.

Theo hồ sơ tòa án, ông Santos tiêu khoảng 700 USD bằng cách sử dụng tên giả và viết séc bằng sổ séc ăn cắp ở thành phố Niterói, gần Rio de Janeiro. Vụ án bị đình chỉ vì chính quyền Brazil không thể xác định được vị trí của ông.

Trong tuyên bố gửi tới CBS, công tố viên Brazil phụ trách vụ án nói việc ông Santos tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nghị sĩ đồng nghĩa "ông ấy có một địa chỉ nhất định để có thể được triệu tập", và vụ án có thể tiếp tục.

Trong vụ việc khác, vào tháng 12/2022, New York Times đưa tin chiến dịch tranh cử của ông Santos đã trả 11.000 USD cho một công ty vệ sinh để "thuê căn hộ cho nhân viên", bên cạnh loạt khoản giải ngân được chốt ở mức 199,99 USD . Con số này thấp hơn chính xác một xu so với ngưỡng nhận biên lai được yêu cầu bởi luật liên bang.

Tương lai sự nghiệp chính trị

Ông Santos tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3/1. Kể từ khi nhậm chức, ông được xem là lá phiếu quyết định đối với dự luật nhằm nâng trần nợ quốc gia của đảng Cộng hòa.

Nhưng ông liên tục vướng vào bê bối. Vào tháng 2, Derek Meyers - một cựu nhân viên - cáo buộc Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa quấy rối tình dục. Meyers cho biết anh đã nộp đơn trình báo cảnh sát cũng như gửi thư đến Ủy ban Đạo đức Quốc hội yêu cầu điều tra.

Ông Santos nói với CNN rằng ông "100%" phủ nhận các cáo buộc.

Sau khi bị bắt và bị truy tố, ông Santos phải đối mặt với những lời kêu gọi bước sang một bên, kể cả từ các nhà lập pháp đồng nghiệp ở New York.

“Sớm hay muộn, dù ông ấy có chọn hay không, cả sự thật và công lý sẽ đến với ông ấy”, Marc Molinaro, đảng viên Cộng hòa đại diện cho các khu vực ngoại ô New York, cho hay.

“Tôi nhắc lại lời kêu gọi George Santos từ chức”, Hạ nghị sĩ Mike Lawler của đảng Cộng hòa nói hôm 9/5 sau khi đọc được tin tức về việc ông Santos bị cáo buộc hình sự.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thận trọng hơn khi nói: "Tôi nghĩ ở Mỹ, bạn vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội".