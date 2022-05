Nghi phạm trộm hàng chục nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm bị bắt

Khi bị bắt, Thái khai ra cầu Thủ Thiêm hóng gió rồi trộm hàng chục nắp chắn rác. Số tang vật này được nghi phạm đem bán ve chai hơn 1 triệu đồng.

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1, Công an TP Thủ Đức đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Thái là nghi phạm gây ra vụ trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm. Nghi phạm bị bắt vào chiều 13/5, tại phường 15, quận Bình Thạnh.

Nguyễn Văn Thái thừa nhận trộm hàng chục nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Trai.

Bước đầu, Thái khai làm thợ hồ. Khi cầu Thủ Thiêm mới xây xong, ông ta ra hóng gió và tiện tay sờ vào các nắp cống. Nhận thấy các nắp cống dễ tháo rời, nghi phạm trộm hàng chục chiếc đem bán ve chai được hơn 1 triệu đồng.

Cảnh sát đang lấy lời khai của Thái để xác định người thu mua số nắp chắn rác trên nhằm thu hồi tang vật.

Trước đó, đại diện Công ty Thiên An (nhà thầu phụ trách thi công kết cấu cầu chính) xác nhận xảy ra việc mất 44 nắp nắp cống chắn rác cầu Thủ Thiêm vào ngày 4-5/5. Theo nhà thầu này, các nắp chắn rác được làm bằng gang, đường kính 20 cm.

Nắp chắn rác bị cạy mất trên cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Anh Thư.

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết số nắp bị trộm này nằm trong 108 nắp lưới chắn rác phía quận 1 đi qua TP Thủ Đức. Vụ việc được Sở GTVT TP.HCM đề nghị công an khu vực hỗ trợ xác minh điều tra.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1, Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra.