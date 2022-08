Nghi phạm giết người ở TP.HCM ra đầu thú

Sau khi được cảnh sát vận động, nghi phạm giết người ở quận Bình Tân, TP.HCM, đã ra đầu thú.

Ngày 25/8, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Dương Hoàng Việt Em (40 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cảnh sát, Em là nghi phạm đâm chết ông N.V.G. (40 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa B).

Khu vực xảy ra vụ án được được phong tỏa, phục vụ điều tra. Ảnh: Lê Trai.

Theo lời khai, Em và ông G. xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc chung và nạn nhân thường xuyên bắt nạt nghi phạm.

Sáng cùng ngày, 2 người gặp nhau trên đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân, thì tiếp tục lời qua tiếng lại. Ông Em bị ông G. tát vào người.

Sau đó, 2 bên sử dụng hung khí ẩu đả, thì một người bị đâm chết.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Qua điều tra, Công an quận Bình Tân xác định Em là nghi phạm giết người, nên vận động người này ra đầu thú.