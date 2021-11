Nghi phạm đánh bất tỉnh chủ cửa hàng hải sản sẽ bị xử lý ra sao?

Luật sư nhận định với mức thương tật dự kiến của nạn nhân dựa trên chẩn đoán ban đầu, Phán có thể đối diện mức án tối đa là 10 năm tù.

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Cấn Ngọc Phán (29 tuổi, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Phán là nghi phạm hành hung chị N.T.T. (30 tuổi, người cùng thôn) chiều 9/11 do mâu thuẫn trên mạng xã hội liên quan tới chuyện nợ tiền mua hải sản, trong đó Phán là người nợ tiền.

Vụ việc khiến nạn nhân bất tỉnh phải nhập viện. Người gây ra vụ việc có khả năng bị xử lý ra sao theo quy định?

Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội

Những xích mích "ảo" trên mạng dẫn tới hậu quả "thật" ngoài đời là vấn đề rất nguy hiểm và nghiêm trọng. Cộng với việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích càng khiến con người rơi vào trạng thái thiếu kiểm soát hành vi, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Trường hợp này, Phán khai nhận đã hành hung chị T. khi say rượu. Tuy nhiên, theo Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015, trường hợp người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, đây không phải yếu tố loại trừ trách nhiệm hình sự đối với Phán.

Do nghi phạm bị tạm giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, cơ quan chức năng bắt buộc phải thực hiện trưng cầu giám định để xác định thương tật, mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân, từ đó áp dụng khung hình phạt thích hợp.

Cấn Ngọc Phán. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo chẩn đoán ban đầu, chị T. bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I. Việc xác định tỷ lệ thương tật của những tổn thương này sẽ căn cứ theo Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cụ thể, với tổn thương hệ thần kinh, nếu chảy máu dưới màng nhện đã điều trị không có di chứng thần kinh, tỷ lệ tổn thương cơ thể rơi vào khoảng 11-15%. Nếu tổn thương não gây di chứng tổn thương chức năng thần kinh, dẫn đến tình trạng như sống kiểu thực vật, liệt, rối loạn ngôn ngữ, tổn thương ngoại tháp… thì tỷ lệ thương tật sẽ được xác định tương ứng với mỗi di chứng quy định tại Bảng 1 quy định về tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo Thông tư này.

Đối với tổn thương gan, nếu vết thương nặng phải tiến hành khâu, tỷ lệ thương tật được xác định là 31% còn nếu phải khâu vỡ gan, tỷ lệ thương tật sẽ từ 31% tới 40%. Trường hợp phải cắt bỏ một phần thùy gan phải hoặc phân thùy IV, tỷ lệ thương tật sẽ lên đến 41-45%.

Dựa trên các biện pháp giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân có thể ước lượng rơi vào khoảng 42%.

Ngoài ra, cần xác định liệu hành vi của Phán có thuộc tình tiết định khung phạm tội có tính chất côn đồ hay không. Nếu có, nghi phạm sẽ bị áp dụng khung hình phạt 5-10 năm tù theo Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 còn nếu không, khung hình phạt áp dụng sẽ là 2-6 năm tù.