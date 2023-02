Nghi phạm cướp tại Thế Giới Di Động bị bắt như thế nào?

Sau gây ra vụ cướp, Nguyễn Văn Hòa bỏ trốn vào Lâm Đồng. Khi đi xe khách qua TP Bảo Lộc, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Nghi phạm cướp tại cửa hàng Thế Giới Di Động nói gì khi bị bắt? Cảnh sát bất ngờ chặn xe khách, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa. Nghi phạm gây ra vụ cướp ở Vĩnh Phúc không chống cự, chỉ xin đi vệ sinh khi bị tra còng vào tay.

Chiều 14/2, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Đại Lào vừa phối hợp cùng Trạm CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (27 tuổi, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Hòa là nghi phạm đã dùng súng cướp cửa hàng Thế giới Di động ở Vĩnh Phúc một ngày trước.

Theo cảnh sát, trưa cùng ngày, sau khi nhận thông tin chỉ đạo từ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới Di động đang di chuyển trên một xe khách chạy trên quốc lộ 20 hướng TP Đà Lạt về TP.HCM, Công an TP Bảo Lộc triển khai lực lượng phối hợp với Trạm CSGT Mađaguôi triển khai đón lõng.

Đến 14h30 cùng ngày, cảnh sát đã dừng xe khách, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa. Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất thủ tục bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc di lý về địa phương phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 13/2, Hòa gây ra vụ cướp tại cửa hàng Thế Giới Di Động ở TP Phúc Yên. Nghi phạm cầm theo vật giống súng để uy hiếp nhân viên, cướp 70 triệu đồng và 28 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Tang vật thu giữ trên người nghi can Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: Trùng Dương.

Camera ghi hình vụ cướp tài sản ở cửa hàng Thế Giới Di Động Mang theo vật nghi là súng, tên cướp yêu cầu nhân viên cửa hàng Thế Giới Di Động ở Vĩnh Phúc bỏ tài sản vào túi.