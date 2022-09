Nghi án nam thanh niên bị sát hại tại TP.HCM

Người mẹ về đến nhà trọ ở quận 8 thì phát hiện con trai tử vong bất thường.

Khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên nghi bị sát hại ở TP.HCM Công an TP.HCM phong tỏa con hẻm ở quận 8 để khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà trọ.

Rạng sáng 12/9, Công an quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên tử vong do nghi bị sát hại.



Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nam thanh niên tử vong. Ảnh: Lê Trai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 12/9, bà N. về nhà trọ trong hẻm Âu Dương Lân (phường 2, quận 8) thì phát hiện con trai là L.P.T. (24 tuổi) gục chết trên vũng máu.

Nhận tin báo, cảnh sát phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai những người liên quan.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết mẹ con bà N. sống ở khu vực này được vài năm nay. Họ hành nghề bán hủ tiếu. Mấy hôm trước, người mẹ đi tỉnh lễ chùa, khi về nhà thì phát hiện con trai tử vong.