Nghi án bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục

Gia đình nói rằng bé gái 12 tuổi bị người tình của mẹ xâm hại tình dục. Ngoài ra, cháu bé còn bị nhiều vết đòn roi trên cơ thể.

Ngày 19/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang điều tra làm rõ đơn trình báo việc bé gái T.T.B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị người tình của mẹ xâm hại tình dục và bị mẹ bạo hành.

"Đơn vị đang tích cực điều tra vụ việc. Ai vi phạm sẽ bị xử lý, tuyệt đối không bao che. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ quyền lợi của nạn nhân nhỏ tuổi", chỉ huy Công an quận Hà Đông nói với Zing.

Người thân cung cấp hình ảnh chụp vết thương trên cơ thể bé gái. Ảnh: S.T.

Thông tin với Zing, ông Tuấn (bác ruột của B.) cho biết bé gái kể rằng bị người tình của mẹ xâm hại khoảng tháng 12/2020.

"Nghe cháu kể thì khoảng thời gian trên, cháu bị người tình của mẹ xâm hại tình dục. Khi mẹ B. biết thì bực tức đánh đập, bạo hành cháu", ông Tuấn nói và cung cấp hình ảnh cho thấy bé gái 12 tuổi bị hàng chục vết đòn roi trên cơ thể.

Còn anh Tú (bố của B.) cho biết gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an phường Hà Cầu và Công an quận Hà Đông. Ngoài ra, bố cháu bé đang hoàn thiện các thủ tục để đưa B. vào trại trẻ mồ côi do không có điều kiện chăm sóc.

"B. đang được ở tạm nhà bà trẻ, sức khỏe cháu đã ổn, tinh thần bình thường", người thân bé gái cho hay.