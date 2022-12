Nghệ thuật xây dựng hình ảnh trong 'Avatar 2'

Cùng việc "Avatar: The Way of Water" đang càn quét phòng vé toàn cầu, bí mật về cách thức xây dựng hình ảnh kì vĩ trong bộ phim này cũng được tiết lộ qua quyển sách mới.

Hình ảnh trong Avatar: The Way of Water. Ảnh: 20th Century Studios.

Sau 13 năm chờ đợi, phần phim tiếp theo của bom tấn điện ảnh Avatar vừa được phát hành trong mùa lễ hội cuối năm 2022. Avatar: The Way of Water giới thiệu đến khán giả một thế giới mới với những sinh vật kì lạ, cuốn hút không kém phần đầu như cá chuồn, tulkun và ilu.

Sách ảnh The Art of Avatar: The Way of Water được nhà xuất bản DK Publishing phát hành hôm 16/12, đồng thời với ngày ra rạp chính thức trên toàn cầu của bộ phim do James Cameron làm đạo diễn. Ấn phẩm vén bức màn bí mật về cách thức tạo ra hành tinh Pandora với hệ động thực vật và quang cảnh kì vĩ.

Song song đó, The Art of Avatar: The Way of Water cũng đi sâu vào quá trình xây dựng thế giới giả tưởng đầy gian nan của đạo diễn James Cameron và đội ngũ nhà làm phim.

Bìa sách The Art of Avatar: The Way of Water. Ảnh: DK Publishing.

Được viết bởi nhà báo giải trí kỳ cựu Tara Bennett, sách ảnh bìa cứng The Art of Avatar: The Way of Water dày 256 trang, mô tả từng chi tiết nhỏ về thiết kế nhân vật, vũ khí, trang phục và bảng phân cảnh của bộ phim khoa học viễn tưởng đang gây sốt trên các phòng vé toàn cầu.

Xen kẽ giữa các ảnh cover ấn tượng, The Art of Avatar: The Way of Water cũng có một số bài phỏng vấn độc quyền với dàn diễn viên và đội ngũ làm phim, các bức ảnh nhỏ về những chiếc tàu ngầm thu nhỏ giống cá heo, hình minh họa pháo hạm đang di chuyển, thủy phi cơ khổng lồ, robot chiến đấu, bản vẽ các ngôi làng ven biển bản địa, bản phác thảo quá trình phát triển của các bộ lạc Metkayina và Na'vi.

Nhà làm phim Robert Rodriguez, người đứng sau các bộ phim ăn khách như Spy Kids, Sin City và từng làm việc với James Cameron khi đạo diễn Alita: Battle Angel vào năm 2019, đã viết lời bình cho quyển sách này.