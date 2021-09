Nghệ sĩ Việt đừng thách đố khi bị yêu cầu minh bạch từ thiện

Câu chuyện đằng sau bộ phim về 39 người Việt thiệt mạng ở Anh

Nhà báo Paul Kennedy là đạo diễn của phim tài liệu "One year on the Essex lorry tragedy'' (Một năm sau thảm kịch xe tải Essex). Anh cho biết bản thân đồng cảm với các nạn nhân.