Nghệ sĩ trầm cảm, nghĩ quẩn vì bị khán giả công kích

"Trong một lần lên máy bay, tôi bỗng dưng thấy trời đất tối sầm, tay chân tê cứng và không thở được, cảm giác như sắp chết. Tôi gọi tiếp viên hàng không cầu cứu và đòi xuống máy bay. May mắn thay, trên chuyến bay có bác sĩ. Ông cho tôi uống thuốc an thần và giúp tôi hạ cánh an toàn", nam ca sĩ viết. Dư Văn Lạc cho biết anh vẫn đối mặt với chứng rối loạn, nhiều năm điều trị nhưng chưa dứt. Song, tài tử Hong Kong lạc quan và hy vọng hết bệnh.