Nghệ sĩ nữ châu Á bị hạ thấp nhân phẩm vì mặc gợi cảm

Ở showbiz châu Á, nhiều nữ nghệ sĩ bị đánh giá có lối sống kém lành mạnh, phải chịu sự xem thường tài năng vì theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm.

Ngày 10/3, Insight đưa tin Hwasa là khách mời của show Stopping On The Road Once In A While của đài KBS2. Trong chương trình, nữ nghệ sĩ tâm sự về những tổn thương tâm lý khi nhiều lần bị khán giả soi mói, hạ thấp chỉ vì mặc trang phục gợi cảm.

"Tất cả những thứ tôi mặc lên người đều trở thành mục tiêu 'ném đá' của dân mạng. Tôi bị chê nhân cách vì trang điểm quá đậm hoặc mặc quần áo hở hang. Họ muốn thấy tôi bị tổn thương và thất bại", Hwasa chia sẻ.

Theo SCMP, Hwasa không phải là nữ nghệ sĩ duy nhất trong showbiz châu Á bị phán xét chỉ thông qua trang phục diện trên người, nhất là khi họ mặc những bộ quần áo lộ ra bộ phận khác nhau trên cơ thể.

Mặc hở, mặc bó sát là hư hỏng

Theo SCMP, chia sẻ của Hwasa đề cập đến thực tế phụ nữ đang đối mặt đó là trở thành mục tiêu của những bình phẩm khiếm nhã, trò đùa thô tục nếu mặc trang phục lộ nhiều da thịt.

Trang tin cho biết không chỉ phán xét bộ đồ có phù hợp với cơ thể hay không, nhiều người còn sẵn sàng miệt thị ngoại hình, thậm chí đánh giá con người và lối sống của phụ nữ chỉ dựa vào quần áo.

Việc này càng nghiêm trọng và hà khắc hơn nếu người ăn mặc táo bạo là nghệ sĩ. Hiện tại, quần áo cũng được xem là thước đo chất lượng cho tài năng và phẩm chất của nghệ sĩ. Đa phần minh tinh theo đuổi phong cách gợi cảm đều bị xem là "con ghẻ" của showbiz. Họ thường bị chê trách cố tình mặc hở hang để tạo chiêu trò gây chú ý.

Hwasa, HyunA và nhiều sao Hàn bị miệt thị ngoại hình, đánh giá phẩm cách vì theo đuổi phong cách gợi cảm. Ảnh: KoreaBoo.

Theo New1, dù phong cách sexy đã trở thành xu hướng ở showbiz Hàn Quốc hàng thập kỷ qua, khán giả nơi đây vẫn có cái nhìn khắt khe với việc nữ thần tượng mặc gợi cảm. HyunA, Hwasa, rapper Jessi, Hyorin (Sistar), Jo Hyun, Seo Soo Jin đều trở thành tâm điểm tranh cãi vì những màn xuất hiện trong trang phục kiệm vải. Họ bị chỉ trích vì nhiều lần diện bodysuit khoét cao, quần ngắn hay áo hai dây trên sân khấu.

Những bộ trang phục từng diện của các nữ nghệ sĩ trên thường xuyên bị đem ra làm ví dụ cho hành vi ăn mặc thiếu kiềm chế, không hợp với thuần phong mỹ tục, phá vỡ chuẩn mực hình ảnh kín đáo, thuần khiết của phụ nữ Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Không chỉ ngành giải trí xứ kim chi, tại Trung Quốc, những minh tinh chuộng gu thời trang tôn lợi thế hình thể quyến rũ, cũng bị gán mác là "người đẹp thích khoe thân", "gái hư", "người đẹp siêu vòng một, vòng ba".

Nhiệt Y Trát, Từ Đông Đông, Trương Hinh Dư, Liễu Nham từng chia sẻ họ hiếm khi nhận được lời khen cho vẻ ngoài nóng bỏng, thay vào đó là chịu cái nhìn săm soi dính chặt trên cơ thể, bị cho là cố tình khêu gợi, mặc phản cảm và mạt sát nhân phẩm dù đã tiết chế mức độ gợi cảm của váy áo theo yêu cầu từ công chúng.

"Ngoài những tấm ảnh và trang phục gợi cảm, chưa bao giờ tôi bị tai tiếng đời tư nhưng công chúng lại đánh giá Liễu Nham là nghệ sĩ thị phi, hư hỏng và có lối sống kém lành mạnh. Họ dựa vào mấy bộ đồ để nhận định phẩm giá của tôi", nữ diễn viên Trung Quốc kể lại trải nghiệm bị coi thường, phán xét chỉ vì cách ăn mặc.

"Họ buộc tội tôi cố gây chú ý bằng bộ ngực hơn tài năng", Nhiệt Y Trát nói sau khi vướng tranh cãi vì mặc áo hai dây ở sân bay

Bị đánh đồng phẩm cách, xem nhẹ tài năng

"Tôi không hề cảm thấy vui vẻ khi cách ăn mặc của bản thân trở thành tâm điểm chú ý theo hướng tiêu cực. Mặc thế nào là quyền cá nhân của tôi. Dư luận không thích gu thời trang phóng khoáng của tôi cũng không sao, nhưng đừng xem tôi như kẻ độc hại trong xã hội. Tôi sẽ không xin lỗi chỉ vì tôi mặc đồ không hợp mắt công chúng", Nhiệt Y Trát phản đối quyết định cảm tính, hạ thấp nữ giới từ dân mạng.

Sau thời gian dài chịu sự lên án của dư luận vì thường xuyên đăng ảnh diện bikini lên mạng xã hội, nữ người mẫu Han Hye Jin lên tiếng đáp trả: "Nếu bạn cho mặc đồ bơi là hở hang thì xin mời bạn đi chỗ khác, thế thôi". Han Hye Jin cho rằng việc nhiều người tấn công và phê phán chỉ vì cô diện đồ tắm là hành động kiếm chuyện vô cớ và kém văn minh.

Nhiệt Y Trát, Từ Đông Đông, Trương Hinh Dư, Liễu Nham là những người đẹp mặc táo bạo nổi tiếng một thời của showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo SCMP, phụ nữ châu Á thường phải đối mặt với sự soi mói quá mức về cách ăn mặc nơi công cộng, đặc biệt là khi theo đuổi phong cách thời trang phóng khoáng như người phương Tây. Những chuẩn mực lễ giáo khiến nhiều bộ quần áo táo bạo, tôn vinh sự gợi cảm của phụ nữ vốn được giới thời trang lăng xê trong xã hội tự do bị xem là sự xấu hổ.

Trên Sina, Liễu Nham cũng chỉ ra thực trạng xã hội hiện nay là luôn yêu thích, thậm chí khuyến khích các cô gái thể hiện nét gợi cảm, nhưng đồng thời cũng đổ lỗi và xem họ như "tội đồ" nếu ăn mặc sexy.

Theo Hwasa hay rapper Jessi, cái nhìn khắt khe từ công chúng khiến những nghệ sĩ theo đuổi gu thời trang phóng khoáng như họ chịu nhiều áp lực. Nữ ca sĩ Hwasa thừa nhận chọn "gợi cảm" là tiêu chí phát triển sự nghiệp với mục đích thể hiện cá tính nổi loạn, không chịu bó buộc hình ảnh khiến cô bị hắt hủi. Trên trang cá nhân, mỗi ngày thành viên nhóm Mamamoo đều bị cư dân mạng chỉ trích.

Trong khi đó, nữ thần tượng Jo Hyun (nhóm Berry Good) chia sẻ cô mệt mỏi khi phải liên tục giải thích về hình ảnh ăn mặc gợi cảm hiếm hoi của bản thân trong sự kiện Game Dolympic 2019. "Họ coi bộ trang phục đó là vết nhơ trong sự nghiệp của tôi và không ngừng nhắc về nó. Tôi chỉ mặc theo yêu cầu của nhà tổ chức là coldplay nhân vật game trực tuyến", Jo Hyun nói.

Theo các nữ nghệ sĩ Hàn - Trung, ngoài chiến đấu với sự miệt thị, việc bị xem là người đẹp mặc phản cảm, mải mê khoe thân còn khiến họ không được xem trọng tài năng. Các sản phẩm nghệ thuật của họ sau khi phát hành đều được công chúng nhắc đến đầu tiên luôn là vấn đề ăn mặc và hình thể, thay vì đánh giá chất lượng âm nhạc, giọng hát hay diễn xuất.

"Tôi mong mình có thể tạo ra những trào lưu ăn mặc mới và muốn khán giả đón nhận mình với hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Đáng buồn là ai cũng biết tôi nhưng giờ họ không coi tôi là nghệ sĩ", Hyorin nói.

Trên truyền thông, các người đẹp như Nhiệt Y Trát, Trương Hinh Dư, Liễu Nham chia sẻ chật vật làm nghề khi theo đuổi phong cách gợi cảm. Họ sau đó phải thay đổi định hướng nghề, chuyển sang hình tượng thanh lịch, kín đáo để tồn tại và được công nhận tài năng. "Còn mặc hở là còn bị coi rẻ. Tất cả những cố gắng của tôi đều bị gắn vào chữ khoe thân", Liễu Nham chua chát.