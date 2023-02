Nghệ sĩ Hàn Quốc lao đao vì bê bối của người yêu

Danh tiếng của Park Min Young, Park Gyu Ri (KARA) bị ảnh hưởng do từng hẹn hò đại gia tiền ảo. Còn Lee Seung Gi vấp chỉ trích vì gia đình vợ tương lai.

Ngành giải trí Hàn Quốc chứng kiến không ít nghệ sĩ đánh mất danh tiếng vì chuyện tình cảm cá nhân. Theo tờ Star News, trong một vài trường hợp, đối tượng hẹn hò, kết hôn của nghệ sĩ lại là nguyên nhân khiến họ bị chỉ trích.

Hình tượng sụp đổ vì gia đình vợ tương lai

Từ lúc công khai hẹn hò đến khi tuyên bố kết hôn với Lee Da In, nam diễn viên Lee Seung Gi đối mặt sự quay lưng từ khán giả. Thậm chí, một số người sử dụng xe tải, in chữ khổ lớn, đỗ trước nhà Seung Gi, yêu cầu anh chia tay Lee Da In vì lo ngại bê bối của gia đình bạn gái sẽ ảnh hưởng đến “chàng rể quốc dân”.

Lee Hong Hun, cha của Lee Da In, từng dính cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và giao dịch gian lận. Năm 2011, tờ Iplus cho biết ông Lee bị tuyên án 3 năm tù vì sử dụng tiền của công ty để phát hành cổ phiếu mới, tăng vốn và thu lợi bất chính. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Hong Hun thu được 26,6 tỷ won nhờ thao túng cổ phiếu trong khi hơn 300.000 nạn nhân đối mặt cảnh phá sản. Một số người thậm chí đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Bà Kyeon Mi Ri - vợ của Lee Hong Hun - cũng bị điều tra với tội danh thao túng cổ phiếu. Theo Chosun, mẹ của Lee Da In mua 55.000 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ won của một công ty vào năm 2009. Sau đó, bà trở thành người nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ 4 trong làng giải trí ở thời điểm đó.

Hình tượng chàng rể quốc dân Lee Seung Gi xây dựng có thể sụp đổ vì bê bối của gia đình vợ. Ảnh: Naver.

Trong họp báo ngày 15/2, Lee Seung Gi phớt lờ những câu hỏi liên quan đến bê bối của gia đình vợ tương lai. Tờ Ten Asia cho rằng khi đã trở thành một phần của gia đình Lee Da In, nam diễn viên không thể lảng tránh vụ việc thao túng giá cổ phiếu. Thái độ tránh né của Lee Seung Gi sẽ nhanh chóng khiến hình tượng của anh sụp đổ.

“Là người của công chúng, nếu cứ phớt lờ những chuyện cần vạch rõ thì chỉ phút chốc hình tượng chàng rể quốc dân Lee Seung Gi gây dựng sẽ sụp đổ”, tờ Ten Asia nhận định.

Ngày 16/2, bà Kyeon Mi Ri đã lên tiếng cầu xin sự tha thứ. “Tôi cảm thấy khó khăn khi sự việc ảnh hưởng đến con rể tương lai. Tôi chân thành cầu xin sự tha thứ từ khán giả”, mẹ của Lee Da In trả lời tờ The Fact.

Lao đao vì hẹn hò đại gia tiền ảo

Gần đây, nữ ca sĩ Park Gyu Ri (KARA) bị công tố điều tra với tư cách là nhân chứng trong vụ lừa đảo của bạn trai cũ - giám đốc điều hành của một công ty trưng bày nghệ thuật. Theo Star News, người này đã phát hành P-Coin, một dạng tiền ảo, và Park Gyu Ri phụ trách vai trò giám đốc thương mại.

Ngày 21/2, Gyu Ri khẳng định không liên quan đến giao dịch tiền ảo của bạn trai cũ và sẽ hợp tác điều tra với cảnh sát. “Tôi là người yêu của A và phụ trách phòng trưng bày nghệ thuật vào thời điểm đó. Tôi sẽ làm nhân chứng và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra”, nữ ca sĩ thông báo.

Vụ việc nổ ra giữa lúc Gyu Ri lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị fanmeeting, khiến nữ ca sĩ gặp khó khăn. Cô cảm thấy mệt mỏi khi đọc những bài báo với từ khóa “bạn trai cũ của Park Gyu Ri” và bị khán giả chỉ trích dù đã lên tiếng đính chính.

Park Gyu Ri bị kéo vào bê bối của bạn trai cũ. Ảnh: Nate, Naver.

“Như đã thông báo, tôi không dính líu đến vụ việc này. Xin mọi người đừng chỉ trích như thể tôi đang trốn tránh trách nhiệm. Chúng tôi chia tay được một thời gian rồi. Đến khi nào tôi mới có thể thoát khỏi chuyện này”, thành viên nhóm KARA bày tỏ bức xúc.

Tương tự Gyu Ri, nữ diễn viên Park Min Young cũng gặp rắc rối vì bạn trai cũ tai tiếng. Ngày 14/2, tờ MBN đưa tin cảnh sát triệu tập Park Min Young vì nghi ngờ cô liên quan tới vụ việc thao túng giá cổ phiếu và biển thủ của Kang Jong Hyun - chủ sở hữu sàn giao dịch ảo Bithumb.

Theo điều tra, ông Kang và nhân viên bị tình nghi ăn cắp tiền từ các công ty như Vident, Inbiogen, Bucket Studio và phát hành trái phiếu chuyển đổi (CB), sau đó nâng giá cổ phiếu để thu lợi bất chính. Đáng chú ý, một giao dịch trái phiếu với khoản lãi hàng trăm triệu USD được thực hiện dưới tên Park Min Young. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận có liên quan tới giao dịch này.

Sự nghiệp của Park Min Young bị ảnh hưởng sau tin hẹn hò đại gia tiền ảo. Ảnh: Bazaar.

Tờ Dispatch cho biết Kang Jong Hyun là đại gia tiền số tai tiếng.Trong khoảng thời gian năm 2013-2014, Kang Jong Hyun bị cáo buộc lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won từ A Capital bằng cách làm giả báo cáo tài chính. Năm 2014-2015, Kang Jong Hyun vay một công ty tài chính hơn 10 tỷ won, sau đó tẩu tán khoản vay này. Năm 2016, Kang Jong Hyun bị kết án 3 năm quản chế.

Người hâm mộ của Park Min Young bày tỏ phản đối khi biết nữ diễn viên hẹn hò đại gia tiền ảo. Trước sức ép dư luận, họ chia tay chỉ sau một ngày công khai. Mặc dù vậy, danh tiếng của Park Min Young sụt giảm đáng kể. Thời điểm Park Min Young chia tay, phim mới của cô là Love in Contract đang lên sóng. Tờ Ten Asia cho biết tỷ suất người xem Love in Contract giảm dần qua các tập. Trang này viết: “Park Min Young - người được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn - hẳn đang cảm thấy rất cay đắng”.